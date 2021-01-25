桃園大湳市場全年無休　疫調足跡經過今二次消毒

記者楊淑媛／桃園報導

因應案889、890足跡公布，桃園市八德區公所針對大湳市場，25日再度進行第二次消毒，另外並協調八德區清潔中隊協助，第一階段針對足跡經過及大湳市場週邊里，以及第二階段針對八德其餘各里，按照順序執行消毒，預計在7天內(2月2日前)全部完成清潔消毒作業。

▲疫調足跡經過，大湳市場進行二次消毒。（圖／記者楊淑媛攝）

▲全聯八德區東勇店進行消毒作業。（圖／記者楊淑媛攝）

八德區公所指出，配合市府啟動的社區高強度系列防疫對策，八德區內全年無休的大湳市場，攤商都相當配合休市一天，進行全面消毒作業，期落實環境防疫，保護自己也保護家人。另外，八德區公所也針對轄內人潮流量多的八德市場今天也進行環境清潔消毒。

▲八德市場進行全面消毒。（圖／記者楊淑媛攝）

八德區清潔中隊協助進行防疫清消作業，網民於臉書社群PO出照片，紛紛留言：「疫情期間，請大家少去人多的地方，做好防護帶口罩，勤洗手，保護自己，也保護別人！」、「桃園加油」、「辛苦防疫人員與最前線消毒人員」。

桃園市長鄭文燦25日表示，因應中央流行疫情指揮中心啟動「部桃專案」，社區防疫採取一系列高強度防疫對策，除了疫調足跡曾到過的場所加強消毒，包含車站、商圈、市場、夜市等人潮眾多的熱點，消毒頻率也提高為每週一次，將在1星期內分區完成全市環境清潔消毒。

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