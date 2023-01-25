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高鐵「228連假」加開177班次　1／27搶票

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▲高鐵228連假加開177班次列車。（圖／記者李毓康攝）

生活中心／綜合報導

今年228共有4天連假，台灣高鐵宣布，自2/24（五）至3/1（三）加開177班次列車（南下79班、北上98班），旅客可自年初六、1/27（五）凌晨零時起訂票。另外，2/18（六）調整為補上班日，高鐵當日增開3班次北上列車，將一同於1/27（五）開放購票。

高鐵今日指出，2023年和平紀念日共有4天連假，台灣高鐵公司為服務旅客返鄉及出遊需求，自2/24（五）至3/1（三）規劃「和平紀念日疏運」，期間加開177班次列車（南下79班、北上98班），總計6天提供1,033班次列車的旅運服務。旅客可自年初六、1/27（五）凌晨零時起，透過T Express行動購票App（內含智慧語音訂票功能）、高鐵合作之便利商店、網路訂票系統，各車站售票窗口及自動售票機，一次預購和平紀念日疏運期間所需的車票。

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此外，為加強服務旅客，疏運期間部分夜間車次將超過日常末班列車時間（最晚至晚間0時30分抵達端點站），敬請夜間乘車的旅客，留意到站時間並預先安排到站後之交通接駁，以確保行程順暢。

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▲高鐵228連假加開177班次列車。（圖／記者李毓康攝）

同時，為配合2/18（六）調整為補上班日，高鐵為服務通勤需求，當日增開3班次北上列車，將併同和平紀念日疏運自1/27（五）開放購票，歡迎旅客多加利用。

高鐵提醒，疏運期間人潮眾多，敬請旅客預先完成訂位及購票並提早取票，到站後即可輕鬆進站搭車。和平紀念日疏運期間維持「大學生優惠」及「早鳥優惠」，同時適用「標準車廂對號座卡友優惠」及「商務車廂限量升等」等專案，但「TGo會員月月Go有禮」、「20人以上團體」及「校外教學」等專案則暫不適用；旅客可透過高鐵企業網站首頁查詢「購票資訊→購票優惠」，了解台灣高鐵各項最新優惠內容，提早訂位購票，輕鬆規劃高鐵旅程。

高鐵指出，旅客自進入車站大廳、乘車至出站，須全程佩戴口罩，惟各車次列車開放旅客在保持社交距離，或鄰近旅客有佩戴口罩，或鄰近無旅客的情形下可於車廂內飲食，非飲食期間仍需全程佩戴口罩。敬請旅客遵守規定、配合防疫；同時，高鐵各車站及列車亦持續進行定期清潔消毒，每日收班後也會再次進行深度消毒，積極維護旅客健康安全。台灣高鐵公司致力提供能夠「安心乘車」的旅運服務，希望為旅客創造更美好的高鐵旅程。

▲▼和平紀念日疏運 台灣高鐵加開177班次列車。（圖／高鐵提供）

▲▼和平紀念日疏運，高鐵加開177班次列車。（圖／高鐵提供）※點圖放大

▲▼和平紀念日疏運 台灣高鐵加開177班次列車。（圖／高鐵提供）

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