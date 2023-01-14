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司機逼交出殘障手冊喊「別在那礙事」　視障男委屈：連句道歉都沒有

▲▼導盲犬「相伴5年像家人」即將退休　他回憶相處點滴逼哭網友。（圖／網友呂冠霖提供）

▲呂冠霖搭車被質疑「不是視障」。（圖／網友呂冠霖提供）

記者朱祖儀／綜合報導

生活中應該多一點關愛。視障朋友呂冠霖透露，近日牽導盲犬搭乘轉搭公車時，被司機質疑「你真的是視障嗎？」但不管他怎麼解釋，對方都不相信，還要求他拿出殘障手冊來證明，甚至罵他「別那在礙事」，且看完後連句道歉都沒有，讓他覺得很委屈。

「如果是你，會給司機看這張證明嗎？」呂冠霖在臉書透露，13日在高鐵人員陪同下，終於等到要搭乘的接駁車，但司機一看到他上車，就問「牠是導盲犬嗎？」他回應「是啊，牠戴導盲鞍」，隨後就上車了。未料司機又問旁人說「他真的是視障嗎？」一名女乘客幫忙回應「他是盲人沒錯」，結果司機還是不相信，突然大喊「不行，我一定要確定」，並跑到他身邊確認。

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呂冠霖堅定表示，「我是視障者，牠是導盲犬」，但司機仍不相信，「現在台中市政府稽查很嚴格，加上你的眼睛根本不像」，言詞中充滿的質疑和不屑。呂冠霖傻眼回應「請問我的眼睛的外觀跟我視力的好壞，是你從外表能評斷的嗎？」沒想到司機卻堅持「殘障手冊拿出來！我看！」讓他覺得相當委屈，「請問有誰會這麼無聊，出門騙人說自己眼睛不好，有哪個人會無知地假裝自己帶導盲犬上公車？」

但司機根本不聽，仍大喊「趕快拿出來，我還要開車，你不要在那礙事」，呂冠霖無奈又生氣地說，「我給你看身障手冊可以，但你看完我一定要投訴你」，對方還說「投訴就投訴，趕快拿出來」。當呂冠霖將身障手冊拿出來，司機還一把搶過去看，讓他更失望的是，「（司機）看完後連句道歉什麼都完全沒有，人就走了」。

▲▼。（圖／翻攝自Facebook／呂冠霖）

▲呂冠霖被司機逼交出殘障手冊。（圖／翻攝自Facebook／呂冠霖）

呂冠霖表示，當下真的覺得很想哭，「司機到底憑什麼要一個視障者證明自己看不到？」所幸剛剛幫忙回答的女乘客主動和他聊天，聆聽他的難過和委屈。但他仍想問「請問每個視障者的外觀都一定要看起來是視障者？如果我忘了帶身障手冊，難道我要被趕下車嗎？」「如果他催促逼迫我要給他看的是導盲犬的證件，我不會感到這麼難堪」。

呂冠霖也透露，直到他要下車，司機才和他客氣地說聲不好意思，但他仍無法接受，「我不知道你是不是怕我投訴你，但我真的很想告訴司機，我的障礙顯而易見，所以我需要導盲犬當我的眼睛，我也勇敢的告訴你我的不完美；你究竟是憑藉著什麼相信一張手冊，相信的不是我這個活生生的人」。

最後呂冠霖再次感謝那名女乘客的傾聽，慶幸遇到的人並非全都像那名司機，否則自己無法勇敢地走到現在，「願溫柔的自己能被這個世界溫柔以待」。

事實上，呂冠霖在國三那年罹患罕見型粒線體視神經病變，外表上看起來與一般人無異，但左眼只剩光感，右眼剩0.02視力、幾乎全盲，物品要在眼前20公分處才能看。即使如此他仍相當努力生活，不僅曾參與萬人泳渡身障隊伍，甚至還完成了鐵人三項，讓人相當敬佩。

對此，經高鐵公司調查，該視障旅客1月13日於高鐵台中站同仁引導下，自車站搭乘161號（中科路線）公車離站，並非高鐵快捷公車。惟針對此案，亦將協助旅客，要求公車業者進行調查。

高鐵公司強調，導盲犬、導聾犬、肢體輔助犬及受訓中之幼犬皆可搭乘高鐵，無須另行查驗證件。

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