違停3分鐘就被拍！台中高鐵載客區科技執法　10個月抓1.6萬件違規

▲過年返鄉高鐵接送別違停！台中高鐵科技執法10個月抓1.6萬件違規。（圖／市府提供）



記者游瓊華／台中報導

本周五小年夜開啟10天春節假期，許多民眾搭乘高鐵返鄉，到達台中後請親友接送，但要小心別違停，以免荷包失血！台中市政府在道安會報中統計，台中高鐵站科技執法抓違停，去年3月到12月為止，10個月共取締1萬6331件，平均每小時就有2到3車違停遭取締，罰單金額最高1200元，幾乎是高鐵來回台中的價格。

台中市警局交通大隊大隊長徐坤隆表示，為維持交通順暢，希望民眾到高鐵接送時，是「旅客等車」，而非「車等旅客」，若在載客區停留超過3分鐘，就會被拍照取締。

台中市政府在台中高鐵站設置科技執法取締違規停車，以改善臨停接送區遭長時間占用情形，順暢車流、增加停車秩序，並有效降低警力負擔。統計去年3月到11月取締了1萬6331件，較前年同期增加2537件，增幅為18.4%，顯示疫情後民眾前往車站接送需求增加。

此外，台8線自東勢銜接和平，通往南投、花蓮等路段，沿線常有車輛搶快而跨越雙黃線超車及逆向行駛等違規行為造成交通事故。警方也在台8線17.1K處建置取締跨越分向限制線(雙黃線)科技執法設備，統計111年10月24日啟用至12月31日止，已取締32件跨越分向限制線違規行為。