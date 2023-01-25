超商「店到店」淪詐團取簿專櫃　2年輕男女「輕鬆打工」慘了

記者張君豪、翁子皓／台北報導

林姓、陳姓2名年輕男女想打工賺外快增加收入，於是透過網路應徵輕鬆好賺的打工，不料2人誤入歧途，遭詐騙集團雇用，成為到超商領取被害人包裹的「取簿手」，直到警方找上門，才發現自己竟然變成詐欺集團的取簿手。警方訊問後，依詐欺罪移送台北地檢偵辦。

▲2名年輕男女在網路上找到輕鬆好賺的工作，卻淪為詐騙集團取簿手。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

詹姓被害人日前向警方報案，表示自己在臉書上的臨時工社團應徵工作，對方以發放薪資程序為由，誘騙詹姓被害人將提款卡與密碼以超商店到店的方式寄出，孰料數日之後，詹姓被害人要領錢時發現帳戶遭警示凍結，驚覺自己遭詐騙，趕緊向中正第一分局忠孝西路派出所報案。

警方偵查隊聯合轄區派出所組成專案小組，調閱取件超商周邊的監視器，發現詹姓被害人寄出的包裹是由林姓犯嫌領取。林姓犯嫌取件後，依詐欺集團指示將包裹放進賣場的置物櫃內後即離去，不久後由另一陳姓犯嫌前來拿走並交付給詐欺集團。

專案小組鎖定林、陳2人後登門查緝，警方深入調查，發現2人都是因想打工賺外快增加收入，才透過網路應徵輕鬆好賺的打工，過程就是依指示完成工作即可領取報酬，不料卻因此淪為詐欺集團的取簿手，無奈之餘也只能大呼冤枉，全案後續仍依法移送。

中正第一分局呼籲，勿輕信求職話術而將帳戶或密碼資訊等重要個資文件寄出或交給陌生人，恐成詐欺人頭帳戶，另年關將近，想打工增加收入者應慎選工作內容，輕鬆好賺的工作通常都暗藏玄機，應小心確認才不會淪為犯罪份子利用的工具。