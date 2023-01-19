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豪宅變「詐騙水房」！警攻堅搜出200萬現金+名牌包　4嫌賓士代步

▲▼ 豪宅變「詐騙水房」專攻癡情男女，警破門逮4嫌！搜出200萬現金。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲豪宅變「詐騙水房」專攻癡情男女，警破門逮4嫌。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄左營分局日前接獲民眾檢舉，有詐欺集圍成員以假交友方式搭訕被害人，等到獲被害人信任後，即誆稱投資虛擬貨幣可獲取暴利的方式，誘使被害人匯款至指定大陸籍人頭帳戶，導致情、財兩失、懊悔不已。警方獲報後即組成專案小組積極展開追查，破門攻堅後，當場查獲4嫌移送偵辦。

該詐欺集團的手法先是由話務機房的不詳成員，透過社群軟體邀請不特定人加入群組，再以假交友手法取得被害人信任及個人資料。等到被害人陷入愛情泡泡後，話務機房成員就會以話術詐騙被害人匯款至指定的大陸籍人頭帳戶內，詐騙水錢再交由大陸端水房進行處置。

▲▼ 豪宅變「詐騙水房」專攻癡情男女，警破門逮4嫌！搜出200萬現金。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼警方攻堅詐騙水房，當場查獲4嫌，並查扣不法所得200多萬現金等證物。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼ 豪宅變「詐騙水房」專攻癡情男女，警破門逮4嫌！搜出200萬現金。（圖／記者賴文萱翻攝）

案經專案人員多方清查發現，該詐欺集圍原承租在左營區及前鎮區等大樓做為詐騙水房的工作及集中管理地，但去年底又轉移陣地搬遷到嘉義市西區某豪宅，繼續以此手法詐騙不特定被害人，導致情、財兩空。

因被害人數眾多，專案小組17日見蒐証完竣、時機成熟，即與刑事局偵查第九大隊第二隊、嘉義市政府警察局刑事警察大隊科技偵查隊及本局保安警察大隊特勤中隊，共持台灣橋頭地方法院核發搜索票，前往嘉義市西區詐騙集團豪宅聚點，破門攻堅。

▲▼ 豪宅變「詐騙水房」專攻癡情男女，警破門逮4嫌！搜出200萬現金。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼豪宅變「詐騙水房」專攻癡情男女，警破門逮4嫌查扣相關證物。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼ 豪宅變「詐騙水房」專攻癡情男女，警破門逮4嫌！搜出200萬現金。（圖／記者賴文萱翻攝）

當場查獲簡嫌(27歲丶男）、劉嫌 (26歲丶男）、陳嫌(31歲丶男）、楊嫌(28歲、女）等4人到案，並查扣詐騙手機18支、筆電1台、不法所得新台幣2佰10萬9千3佰元、賓士汽車2台、名牌手錶3只、名牌皮包4只、金融卡3張、開山刀l把、毒品愷他命10.93公克等證物。

全案詢後四嫌依涉犯詐欺、洗錢防制法、組織犯罪防制條例等罪嫌，移請台灣橋頭地方檢察署偵辦。

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