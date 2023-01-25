美女中醫傳對同仁施暴遭解雇　患者再控：她吼我閉嘴！本人回應了

▲林姸余不滿遭泰興中醫診所解雇。（圖／翻攝自Facebook）



記者崔子柔／綜合報導

美妍中醫師林姸余平時常在各大節目出席，也有錄製Podcast節目，頗有知名度，她去年12月才在臉書PO出到泰興中醫診所任職的消息，沒想到不到一個月，就被院方指控情緒管理不佳、對同仁施暴等，目前事件已進入司法程序。

泰興中醫診所19日PO出律師聲明指出，林姸余日前因情緒管理不佳，對醫院同仁出手，受害者已經向她提起傷害罪等告訴，院方為維護同仁及病患人身安全，決定終止雙方合作。

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▲▼泰興中醫PO出患者投訴內容。（圖／翻攝自Facebook）



該聲明曝光後2小時，林姸余也立刻在臉書PO出律師函，她稱當天完成美顏針、視訊看診工作後，因為長時間沒有進食，便輕聲向櫃檯人員說「如果將視訊門診安排給其他醫師，我也可以配合」，但後續卻被診所負責人質疑她拒絕視訊看診。

林姸余認為受到不實指控，追問是誰所言，診所管理同仁回覆「不用管來源是誰，就當作是我，如果你認為不開心，可以讓你打」，她才以「雙指輕觸」該名同仁，並解釋自己11月才做過雙臂手術，根本無力施以「肢體暴行」。

▲也有患者替說話林姸余。（圖／翻攝自Facebook）



泰興中醫後續又PO出數名患者的投訴，內容包括「去看診時，就看過她在打你員工」、「林醫師真的很不尊重病患，我之前給她針灸說好痛，還流血了，林醫師居然吼我說閉嘴」等，林姸余則也PO出患者說法，有病患稱「為了林醫師才買了這麼多療程，實在不願意轉給其他位醫師」。

目前雙方都已找律師協助，林姸余對醫院同仁施暴一事也已進入司法程序。