獨／買股被套山頂　八方雲集創辦人竟逼妻炒股！她穿頂級外套出庭

記者黃宥寧／台北報導

連鎖餐飲集團八方雲集創辦人林家鈺以高價買川飛能源公司股票（股票代號1516），事後股價跌跌不休，林為彌補虧損竟叫蘇姓妻子製造交易活絡假象，炒作股價期間一再連續高價買進和拉尾盤，蘇妻甚至與營業員坦承「幫老公做價」、「被逼的」，總計擬制性獲利為313萬7400元，2人被依法起訴，法院開庭時其辯護律師以「惡行非重大」爭取緩刑。

▲八方雲集創辦人林家鈺與蘇姓妻子，為出脫高價買入股票川飛公司（代號1516）股票，竟聯手炒股製造活絡假象，2人被依違反證交法起訴。（圖／記者黃宥寧攝）

起訴指出，2015年川飛公司（股票交易代號1516）股價逐年下滑，林、蘇為彌補從2017年底以高價買入的股票，林竟用證券帳戶，指示蘇妻配合用富御公司證券戶，由蘇妻及不知情的林姓胞妹負責股款調度。

林從2018年1月至2月，以相對成交、連續買賣、集中度分析手法炒作川飛，從每股15.45元炒到每股20.45元，漲32.36％，明顯高於同期間同類股跌幅2.18％及大盤漲幅1.33％；夫妻倆因操縱川飛公司股價也實現獲利75萬2920元及擬制性獲利313萬7400元共計389萬320元。全案經金管會告發及市調查處移送偵辦。

調詢、偵查時，林坦承2017年底因買入川飛股票賠很多，又被套牢加上川飛公司交易量很少，難以出脫，因此想把價量做起來後出脫股票，並承認炒作期間以左手賣右手買手法，是為了想把價量做大，製造交易活絡假象，特別是川飛公司股票交易量很少，所以必須用此方式讓每日交易量看起來穩定，否則可能當天都沒有成交量。

▼八方雲集創辦人林家鈺與蘇姓妻子聯手炒股。（圖／記者黃宥寧攝）

不僅如此，林也認炒作期間，一再連續高價買進和拉尾盤原因也就是想拉抬川飛公司股價，台新證券帳戶和宏遠證券帳戶都是自行網路下單操作，並指示妻子配合買入川飛公司股票，以達成價量齊揚目標，後來越買越多，直到2018年2月5日後，甚至被川飛公司通知變成10%的大股東才罷手不敢再買賣，他甚至大吐苦水，「本來是單純投資獲利，到變大股東後才去看川飛公司的基本面，才發現公司營收和員工都很少，成長性低。」

蘇妻則指出價位和張數都是丈夫指示，她再回報，且坦承丈夫表示要做日線，要價量齊揚，她擔心丈夫生氣，所以配合買賣川飛公司股票，不僅如此更配合做量、拉尾盤、連續高價買入，目的就是想要增加川飛公司成交量、拉抬川飛公司股價，蘇後悔說，「我知道這樣做會影響股價，會製造交易活絡假象。」

營業員坦言，林家鈺2017年11月起不斷以高價買入川飛公司股票，結果股價一路下滑到隔年1月，導致虧損嚴重，而有操縱股價動機，檢方則從金管會提供資料發現，2017年11月23日新聞報導川飛遭掏空5億元判決確定，顯示川飛股票並無利多消息支撐，且2人從每股15.45元炒到20.45元。

對此，檢方也從黃姓營業員手機發現蘇妻曾提到「幫老公做價」「被逼的」、「老闆在做線，量價齊揚」，營業員甚至幫忙主動說「川飛如果要做量，內外盤張數我報給你這樣比較快」，蘇還高興回「哈哈被發現了」後來又著急說「完了套牢中」，營業員則回「要請老闆做上去啊」蘇又回「他今天開會沒空」 營業員甚至反問「那你怎麼那麼大膽」蘇才回答「依指示操作。」偵查時，夫妻主動繳回犯罪所得389萬320元，檢方建請減輕其刑。



▼林家鈺其妻身穿黑色外套為法國頂級精品品牌，1件要價萬元起跳。（圖／記者黃宥寧攝）

日前法院首開庭，夫妻連袂出庭，其辯護律師向法官強調「2人並非惡行重大」且都年事已高更患有重病、對行政法不熟誤觸法更損失千萬，請求法官給予緩刑機會，並強調會秉持以往熱心對社會有所貢獻。

庭後，記者詢問林家鈺對爭取緩刑是否有信心，他則露出燦笑說「不知道」，隨後穿法國頂級精品（MONCLER）黑色羽絨外套的蘇妻則走上前，挽著夫的手緩慢離開法院。