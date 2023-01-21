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大陸 大陸焦點 特派現場

母愛力量無限大！13年前「她被偷拍」轟動全中國　近況曝光藏洋蔥

▲▼13年前感動全網！「春運母親」回家鄉。（圖／翻攝自新華社）

▲這張照片曾感動大陸網友。（圖／翻攝自新華社）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸彝族婦女巴木玉布木曾在2010年引起全網轟動，被譽為「春運母親」，當時新華社記者拍攝到巴木玉布木背著比人還高的巨大行囊，一手抱著襁褓中熟睡的孩子，眼神剛毅堅定地望着前方，這一場景感動了很多人。13年後，她花了2天3夜，1900餘公里，日前從深圳工廠回到了四川省涼山彝族自治州越西縣的家。春節後，她不打算再外出。

巴木玉布木曾受訪表示，爆紅圖片中的女兒當時只有半歲，「在江西打工的時候，我就背著她幹活，有時實在太熱了，我就把她放在一旁，小孩睡在衣服上面，可能感冒得了肺炎，所以帶著女兒趕火車回家治病。」

她說，女兒帶回家後，送到了當地的醫院治療，但由於孩子逐漸病重，回家5個多月就去世了。孩子的離世，給了巴木玉布木心中難以抹平的傷痛，一直到2014年，三女兒出生，她才逐漸從心理陰影中走了出來。

據《澎湃新聞》報導，這位「春運母親」近日和十幾名鄉親一起，從深圳回到了家鄉。二女兒王雪醫牽着媽媽的手不願意鬆開，「媽媽回來了，我好想媽媽呀。」巴木玉布木摸着孩子們的臉龐，清瘦的臉上露出了欣慰的微笑。

她不識字，雖然十多年前就外出務工，但普通話仍然說得不流利，見到陌生人很靦腆，基本上不說話。她與丈夫巫其石且都是大陸少數民族彝族人，為了讓家人過上更好的生活，兩人離鄉背井、遠赴廣東深圳打工。經過克勤克儉的十幾年努力，她們終於能在家鄉建好了自己的房子，並且開始以種植果樹等生計過活。

▲▼13年前感動全網！「春運母親」回家鄉。（圖／翻攝自新華社）

▲巴木玉布木和丈夫終於和兒女團聚。（圖／翻攝自新華社）

2022年，這個彝族家庭有了更可喜的變化。他們在原有的一層平房上，又加蓋了1層，每層有3間臥室，一間約30平方米（約9坪）的大客廳。巫其石且自豪地說，「都是我們靠雙手幹出來的！」

春節後巴木玉布木不打算再外出，夫妻倆承包了20多畝土地，每畝地種植可有收入3000元，總體和外出務工差不多，還能照顧老人和孩子。

巴木玉布木說得很樸實，「我就希望，地裡能有好收成，老人和孩子都健健康康。」和當年「春運母親」照片相比，現在的她清瘦了，嘴角的微笑、眼裡的光芒，卻包含著更多的確定和安心。

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