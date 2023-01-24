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謝國樑新春強推「基隆美食」　初三起每晚臉書粉專首播

▲謝國樑新春強推「基隆美食」 初三起每晚臉書粉專首播。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲謝國樑新春強推「基隆美食」 。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市美食小吃遠近馳名，市長謝國樑特別在春節假期拍攝一系列的影片，自今（24日）初三開始，每天晚間8點在臉書首播，透過影片介紹市長推薦的在地美食名單，促進基隆美食觀光，歡迎所有粉絲與遊客都能來基隆，提振在地的觀光消費。

基隆好吃的美食店家實在太多了，不知道要從那家開始吃起嗎？謝國樑特別在春節假期拍攝系列影片，介紹他最愛的美食與鹹食點心，並且派出熱愛甜食的市府發言人余治明，來介紹初五的甜點店家。將從今天（初三）開始，連續三天晚上8點在臉書首播。

▲謝國樑新春強推「基隆美食」 初三起每晚臉書粉專首播。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲初六則是由副市長邱佩琳（右2）帶領局處首長，運用基隆在地的漁產品進行料理PK大賽。

另外，初六則是由副市長邱佩琳帶領民政處張淵翔處長、綜發處林麗蟬處長以及環保局馬仲豪局長一起同框競賽，眾人前進基隆區漁會食育廚房教室，運用基隆在地的漁產品進行料理PK大賽，競賽過程笑料十足，想知道最後是誰勝出的嗎？初六市長臉書見分曉。

收假前除了要收心，也要多運動，初七由民政處張淵翔處長，告訴大家要怎麼動最健康。張淵翔表示，基隆的市民朋友非常喜歡運動，利用年節介紹體適能，可視為身體適應生活、運動與環境的綜合能力，希望新的一年，大家除了足以勝任日常工作外，還有餘力享受休閒，祝福大家兔年身體健康，迎接新年新氣象。

敬請鎖定每晚八點「謝國樑」市長臉書粉專：https://www.facebook.com/hsieh.kuo.liang

▲謝國樑新春強推「基隆美食」 初三起每晚臉書粉專首播。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲熱愛甜食的市府發言人余治明（右）介紹甜點店家。

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