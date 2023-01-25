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紅包地雷別踩！1件事做錯「財氣就被封掉」　14項禁忌旺財一次看

▲▼ 過年發紅包,紅包 。（圖／記者嚴云岑攝）

▲春節發紅包禁忌多。（示意圖／資料照，下同）

記者閔文昱／綜合報導

紅色象徵強盛活力、開心愉快、喜氣與好運，包紅包是華人新年的一種習俗，華人喜愛紅色，紅包裡面的錢除了讓人開心，同時也有祝福喜事臨門，旺財好運到，發財富貴的意思。對此，知名命理師楊登嵙就整理了14項關於紅包的禁忌、禮俗，讓民眾除了能避免破財，還有機會旺財助攻賺很大！

一、新年紅包要用新鈔。

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讓領紅包者能煥然一新，新年新氣象，新年行大運。「舊」代表喜氣、財氣已過或減弱了。

二、紅包袋要新的。

拿用過的紅包袋再包給別人，如同這個紅包好運已經被拿走了。當然也不能拿已經過期的紅包袋，例如拿去年或是前年生肖的圖案，今年是兔年上面卻印著以前豬、狗等圖案，那不就糗大了！

三、金額要雙數。

好事要成雙，數字是2.6.8，2代表「福祿雙喜」、6是「六六大順」的意思，8則是諧音跟「發」很近，象徵「發財」。千萬別包數字是4的數字，因4諧音與「死」相近，不吉利；絕對不能包單數，因為「單數」被視為孤單的數字，通常喪儀才會包單數。另外，也千萬別送空的紅包袋，不但是詛咒對方空空如也，更是不吉利象徵。

▲▼新鈔、紅包、壓歲錢。（圖／記者陳俊宏攝）

四、紅包袋別封口。

過年時給的紅包因為是希望能夠年年如意順心、長長久久，所以千萬不能「封口」，過年紅包袋切勿用膠水封口，讓財氣得以流通，否則財氣就被封掉了！但在婚禮包的紅包或是葬禮上包的白包，都可以封口，代表著只會給一次的意思。

五、紅包別把錢摺起來。

把錢對摺起來放進紅包袋，如同將財運、好運對折，財運阻滯不順暢。

六、包給長輩的紅包要逐年增加。

長輩包給晚輩的紅包為「壓歲錢」，然而晚輩包給長輩的則稱「添歲錢」，主要是祝福長者能夠長命百歲。過年的時候，會因為每個人的經濟狀況或是能力不同，包給長輩的金額會有些差異，但切萬要遵守一個原則！紅包的金額要一年比一年多，代表對長輩的祝福越來越多，寧可與去年打平也不要縮水。最好年年增加，不僅表達自己處於順境，也有為長輩增福添壽之意。

七、包給晚輩的紅包金額要一致。

知道自己的紅包竟然比兄弟姐妹少，一定不開心，甚至懷疑父母長輩偏心，只愛大哥或弟弟，不愛我等等的問題，對晚輩一視同仁，千萬不要偏心。

八、包給晚輩的金額不宜比長輩多。

跟晚輩再好，也不能包得比長輩多！以免有出風頭或者不給長輩面子的問題。

▲▼紅包、紅包袋、過年、春節（圖／記者李孟璇攝）

九、別在長輩面前把紅包打開。

收紅包時要用雙手接過，並送上祝賀詞，一來是對對方的尊重，單手接東西就是不太禮貌的行為，收紅包更是如此。

十、別單手收紅包。

收紅包時要用雙手接過，並送上祝賀詞，一來是對對方的尊重，單手接東西就是不太禮貌的行為，收紅包更是如此。

十一、百元鈔來代替千元鈔。

如果想讓紅包份量重一點，可以多換些百元鈔來代替千元鈔，因為紅色百元鈔更顯喜氣，讓紅包看起來更厚重、更有福氣的感覺。

十二、紅包掉地漏財。

領受紅包時要恭敬雙手承接，若讓紅包掉在地上，那可是會漏財！

十三、紅包錢不可花掉。

除夕拿到紅包後，要將紅包放在枕頭底下「壓歲」，等到初五之後，將錢存到自己的銀行戶頭，這可是「發財金」，藉由努力工作，小錢賺大錢。若拿到紅包馬上花掉，那可是會漏財！

十四、紅包直式正財、橫式偏財。

如果想祝福對方事業正財順利，就可以使用直式的紅包袋；如果想祝福投資賺錢、中大獎等偏財運的話，則可以使用橫式的紅包袋。

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