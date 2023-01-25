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最「水」繪本！一本書也有10%水成分　水知識融合永續精神

▲▼最水繪本！三民書局出版《變幻莫測的水》，將生硬的科普知識，用可愛逗趣的方式呈現，讓孩童在學習省水之前，先認識水。（圖／三民書局）

▲最水繪本！三民書局出版《變幻莫測的水》，讓孩童在學習省水之前，先認識水。（圖／三民書局）

記者林育綾／綜合報導

廁所需要水、煮飯也需要水、連一本書都含有10%的水，包含地球所有生物、你我都不例外；為了讓孩童更深入淺出了解「水」知識，三民書局出版最「水」繪本《變幻莫測的水》，讓孩童在學習省水之前，先認識水。此繪本同時也是時下最夯的「永續SDGs繪本」，將議題融入生活。

2021年台灣發生自1947年以來最嚴重乾旱，「百年大旱」讓許多人再次認識到「水」的重要性，三民書局出版《變幻莫測的水》，由澳洲知名作家菲利浦．邦廷操刀，帶讀者發掘包羅萬象的「水」知識。

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像是水母和小熊軟糖有95%是水；而我們現在喝的水，是數十億年前從外太空來的；身為人類的我們，可能跟幾千萬年前的恐龍喝的是同樣的水；就連南極洲的冰，大約都有3%是企鵝的尿，讓人知道水無處不在，地球萬物都需要水。

▲▼最水繪本！三民書局出版《變幻莫測的水》，將生硬的科普知識，用可愛逗趣的方式呈現，讓孩童在學習省水之前，先認識水。（圖／三民書局）

▲繪本將生硬的科普知識，用可愛逗趣的方式呈現（圖／三民書局）

書中的圖片逗趣可愛，將生硬的科普知識，用可愛逗趣的方式呈現；不時還穿插腦筋急轉彎的問題，讓人在閱讀繪本的同時常會心一笑，例如書中就問26個英文字母中，誰含有最多水？答案是「C」，音同sea（大海）。

該書不只分享水的科普知識，作者期望透過「知道水」、「了解水」最後「學習水」，因此有別於一般的科普繪本，還希望帶讀者體悟出人生哲學。像是學習水侵蝕海崖的特性，告訴我們只要一直努力，總有一天一定會成功。

▲▼最水繪本！三民書局出版《變幻莫測的水》，將生硬的科普知識，用可愛逗趣的方式呈現，讓孩童在學習省水之前，先認識水。（圖／三民書局）

▲有別於一般的科普繪本，不只傳授科普知識，還體悟出人生哲學。（圖／三民書局）

《變幻莫測的水》同時也是時下最夯的永續SDGs繪本，符合「SDGs 7可負擔的清潔能源」、「SDGs 12負責任消費和生產」、「SDGs 13氣候行動」三項目標，把議題融入生活，讓孩子能夠體驗、省思、實踐與創新。

▲▼最水繪本！三民書局出版《變幻莫測的水》，將生硬的科普知識，用可愛逗趣的方式呈現，讓孩童在學習省水之前，先認識水。（圖／三民書局）

▲最水繪本！三民書局出版《變幻莫測的水》，將生硬的科普知識，用可愛逗趣的方式呈現。（圖／三民書局）

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