老公借我用用看！書店藉「蕾宏之力」擺這些書...網全笑翻

▲「蕾宏之戰」暫時告一段落。（圖／截自微博）

實習記者徐敬璇／綜合報導

「蕾宏之戰」隨著李靚蕾喊不告後暫時告一段落，不過有網友發現，一家書店趁著這波新聞順勢行銷自家書籍，像是《你的老公借我用用看》等，充滿惡趣味的跟風神操作，讓網友直呼「太會了！」

臉書粉絲團「氣炸伯」貼出一張照片，逗趣的問道「請問三民書局復北店？」從照片中可見，書店的隔板上貼著一張王力宏與李靚蕾8年前公開戀情時的合照，當時李靚蕾頭靠王力宏肩上，男方也伸手摟肩，感覺相當甜蜜，只是現在兩人鬧翻，昔日的甜蜜不再，閃照也被書店剪下「分開」，中間還放了7個牽手小人圖案。

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▲書局惡搞「蕾宏之戰」，還擺出多本「順應時勢」的推薦書籍。（圖／取自「氣炸伯」臉書）

此外，書店還在照片下方擺設出「相關主題推薦書區」，放上王力宏曾經出過的影像集，以及《妳的老公借我用用看》、《第三者》、《那些婚後才發生的事》、《我心動了，然後呢？》、《時間管理大師》等書籍，還有徐若瑄5年前出版的《我的倒頭栽人生》。

書店呼應時事的神操作讓網友笑翻，┌「『你的老公借我用用看』真的會笑死」、「書名真會選，真的笑死」、「聖誕交換爛禮物首選」。還有人開玩笑問「中間那7個人是誰？」收到版主回覆「現在已經知道2個了（開玩笑的）」。