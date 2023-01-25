苗栗男變鐵拐李！左腳痛爆險截肢丟命　竟是「20年習慣」害慘他

▲動脈阻塞越久，血管越硬化，血管也越難通，林智偉主任提醒，如有症狀出現時，一定要儘速就醫治療。（圖／大千綜合醫院提供）

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗60歲的謝先生有30年的抽菸史，每天抽菸量約2包，近日覺得左腳疼痛、難以行走，到醫院檢查發現為慢性大腿動脈阻塞，經醫師進行周邊血管成形術及放置支架治療，謝先生左腳的疼痛感大幅改善，現在走路、爬山都沒問題，讓他非常開心。

大千綜合醫院心導管室主任暨心臟內科醫師林智偉表示，由於飲食及生活型態改變，動脈硬化是普遍的慢性及全身性疾病，會隨著年齡增長而更加嚴重，加上糖尿病、高血壓、高血脂、抽菸等危險因子，最後膽固醇形成斑塊，引起血管阻塞，導致末端肢體血流量減少，進而發生缺血症狀。

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林智偉指出，當血管阻塞面積達90%以上，就會出現下肢痠麻痛、間歇性跛行、皮膚及指甲病變、慢性潰瘍、下肢冰冷萎縮無力等症狀，若造成感染引起下肢壞死，則可能面臨截肢、甚至喪命的危險。

慢性動脈阻塞常見於50歲以上的男性，9成以上的病人有抽菸習慣，林智偉建議民眾，戒菸是絕對必要，同時要避免任何形式的尼古丁；另外，要控制高血壓、高血脂及糖尿病，並搭配適度運動及均衡飲食。若是慢性動脈阻塞的病人，更要注意避免外傷以及保持皮膚濕潤。

多數慢性動脈阻塞的病人在發病時常忍痛不就醫，因此錯失治療良機，導致嚴重的狀況。林智偉主任提醒，平日應盡量避免危險因子找上身，如有出現不適症狀，一定要盡速就醫，才能獲得良好的治療成效，回歸正常生活。

▲謝男經進行週邊血管成形術及放置支架治療後，謝先生動脈阻塞（紅圈處）順利恢復（藍圈處），疼痛感大幅感善。（圖／大千綜合醫院提供）