放浪小子成進口家具龍頭　林傑森眼光精準！大咖藝人也找他

記者邱中岳／台北報導

出生於萬華西門町的林傑森Jason，年輕時混跡西區及中山區甚至加入黑幫，家人大怒，20歲時就被父母送往澳洲念書，返國後結婚育有2女，但仍無法拒絕當年道上兄弟的誘惑，又繼續了黑幫生活，潦草結束4年婚姻關係，那時才深感人生不能這樣下去，深刻反省痛定思痛，一定要重新振作，且要好好的照顧2名女兒。

他的第一個想法就是想到家具公司上班，因為自己覺得有美感且喜歡畫畫，所以選這個工作，但應徵過程相當不順，拿著國外學歷應徵都被老闆婉拒，認為從國外唸書回來怎麼會來這裡當店員，一定是來玩玩的，後來改拿台灣五專學歷面試，才順利應徵上家具行店員。

▲林傑森從小混社會，被父母送出國，返國後看著對家具的眼光打出一片天。（圖／記者邱中岳攝）

上班後毅然斷絕以前朋友關係，用心在工作上，期間不止摒除從前暴戾氣息，更努力適應這新工作的環境，上班時除了對客戶親切的服務，更以專業的經驗精準幫業主挑選家具，引起客戶的認可，被他服務過的人也介紹大量的朋友給他，後來時機成熟，他想要自己創業，當時認為台灣的家具產業過於傳統想改革創新，便邀約了一些家具界友人到歐美參訪家具展取經，像義大利米蘭、德國科隆、法國法蘭克福等地，吸取國外精品家具的經驗。

Jason認為家具是時尚流行產業，要了解國際趨勢以及流行配色選材，從業人員一定得經常出國參展，後來成立第一家屬於自己的家具公司，除了把所學落實並跳脫傳統家具的經營模式，成立台灣第一個高端訂製家具的團隊，以專業和獨特的眼光替客戶設計家具，市場上逐漸打開知名度。

但好景不常，第一間家具店因納莉颱風，整個展示空間被水淹沒，損失高達數百萬，樂天的他並沒有灰心，反而樂觀地說「會發生的都是好事」，後來就把家具店遷到大直，並在台北市東區打造頂級床墊專賣館，憑著獨到的眼光，以及替客人選購家具的細心，很快的將颱風的損失彌補回來。

▲林傑森儘管51歲，最大的興趣就是開船、衝浪以及滑雪，閒暇之餘在家具行打造招待所，與朋友小酌。（圖／記者邱中岳攝）

不同於一般經營者想在家具街展店，Jason一直想找地下室的展示空間，他認為可以讓客戶在不受打擾的環境下選購家具，並且採預約制，讓客戶有低調的「專屬尊榮感」，Jason笑稱，其實「一樓房租也貴，乾脆到地下室比較划算」。

Jason現在的方場家具就位在北市「蛋黃區」的大安區安和路地下室，耗資3千萬打造相當有品味家具展示中心，營業項目主要代理歐洲進口品牌及客制化訂製家具，一個月營業額相當可觀，客戶包含政商名流、知名藝人等，其中有新光集團、宏泰集團以及宏達電，藝人則有張惠妹、王偉忠以及陶晶瑩等，「方場家具」逐步引領台灣家具時尚潮流，目前已成為全台進口家具商龍頭。

選購家具是需要培養眼光，除了出國看展，平時就要充實美感及關注時尚潮流，米蘭是時尚之都，每年4月都會帶領設計師群去參觀，Jason認為家具就跟服飾一樣，關注流行趨勢是相當重要的一環。

▲他打造地底家具店，除了希望客人有舒適、安靜的選購環境，還笑稱「1樓房租太貴」。（圖／記者邱中岳攝）

經營事業也要回饋於社會！Jason強調自己很喜歡原住民，而且跟原住民很有緣份，所以第一目標就是偏鄉，於是他有時會把客戶採購家具後汰換的家具，帶回工廠整理，送到山地部落給原住民使用，也長期關注原住民生活問題。另外，前陣子烏俄戰爭爆發時，他透過海外友人捐助金錢物質給身陷戰亂的烏克蘭難民。

如今Jason不僅事業有成，而且把兩個女兒教育培養相當好，大女兒從美國UC Sandiego學成歸國後，在知名精品店Gucci上班，小女兒也申請到日本早稻田大學，準備出國唸書。

Jason希望，所有有能力的人都可以幫助一些身邊需要幫助的人，不管你以前的成長過程有多精彩或多灰暗，都要從這些人生經歷中找到自己的未來方向！