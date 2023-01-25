　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

放浪小子成進口家具龍頭　林傑森眼光精準！大咖藝人也找他

記者邱中岳／台北報導

出生於萬華西門町的林傑森Jason，年輕時混跡西區及中山區甚至加入黑幫，家人大怒，20歲時就被父母送往澳洲念書，返國後結婚育有2女，但仍無法拒絕當年道上兄弟的誘惑，又繼續了黑幫生活，潦草結束4年婚姻關係，那時才深感人生不能這樣下去，深刻反省痛定思痛，一定要重新振作，且要好好的照顧2名女兒。

他的第一個想法就是想到家具公司上班，因為自己覺得有美感且喜歡畫畫，所以選這個工作，但應徵過程相當不順，拿著國外學歷應徵都被老闆婉拒，認為從國外唸書回來怎麼會來這裡當店員，一定是來玩玩的，後來改拿台灣五專學歷面試，才順利應徵上家具行店員。

▲▼林傑森從小混社會，被父母送出國，返國後看著對家具的眼光打出一片天。（圖／記者邱中岳攝）

▲林傑森從小混社會，被父母送出國，返國後看著對家具的眼光打出一片天。（圖／記者邱中岳攝）

上班後毅然斷絕以前朋友關係，用心在工作上，期間不止摒除從前暴戾氣息，更努力適應這新工作的環境，上班時除了對客戶親切的服務，更以專業的經驗精準幫業主挑選家具，引起客戶的認可，被他服務過的人也介紹大量的朋友給他，後來時機成熟，他想要自己創業，當時認為台灣的家具產業過於傳統想改革創新，便邀約了一些家具界友人到歐美參訪家具展取經，像義大利米蘭、德國科隆、法國法蘭克福等地，吸取國外精品家具的經驗。

Jason認為家具是時尚流行產業，要了解國際趨勢以及流行配色選材，從業人員一定得經常出國參展，後來成立第一家屬於自己的家具公司，除了把所學落實並跳脫傳統家具的經營模式，成立台灣第一個高端訂製家具的團隊，以專業和獨特的眼光替客戶設計家具，市場上逐漸打開知名度。

但好景不常，第一間家具店因納莉颱風，整個展示空間被水淹沒，損失高達數百萬，樂天的他並沒有灰心，反而樂觀地說「會發生的都是好事」，後來就把家具店遷到大直，並在台北市東區打造頂級床墊專賣館，憑著獨到的眼光，以及替客人選購家具的細心，很快的將颱風的損失彌補回來。

▲▼林傑森從小混社會，被父母送出國，返國後看著對家具的眼光打出一片天。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲林傑森儘管51歲，最大的興趣就是開船、衝浪以及滑雪，閒暇之餘在家具行打造招待所，與朋友小酌。（圖／記者邱中岳攝）

不同於一般經營者想在家具街展店，Jason一直想找地下室的展示空間，他認為可以讓客戶在不受打擾的環境下選購家具，並且採預約制，讓客戶有低調的「專屬尊榮感」，Jason笑稱，其實「一樓房租也貴，乾脆到地下室比較划算」。

Jason現在的方場家具就位在北市「蛋黃區」的大安區安和路地下室，耗資3千萬打造相當有品味家具展示中心，營業項目主要代理歐洲進口品牌及客制化訂製家具，一個月營業額相當可觀，客戶包含政商名流、知名藝人等，其中有新光集團、宏泰集團以及宏達電，藝人則有張惠妹、王偉忠以及陶晶瑩等，「方場家具」逐步引領台灣家具時尚潮流，目前已成為全台進口家具商龍頭。

選購家具是需要培養眼光，除了出國看展，平時就要充實美感及關注時尚潮流，米蘭是時尚之都，每年4月都會帶領設計師群去參觀，Jason認為家具就跟服飾一樣，關注流行趨勢是相當重要的一環。

▲▼林傑森從小混社會，被父母送出國，返國後看著對家具的眼光打出一片天。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲他打造地底家具店，除了希望客人有舒適、安靜的選購環境，還笑稱「1樓房租太貴」。（圖／記者邱中岳攝）

經營事業也要回饋於社會！Jason強調自己很喜歡原住民，而且跟原住民很有緣份，所以第一目標就是偏鄉，於是他有時會把客戶採購家具後汰換的家具，帶回工廠整理，送到山地部落給原住民使用，也長期關注原住民生活問題。另外，前陣子烏俄戰爭爆發時，他透過海外友人捐助金錢物質給身陷戰亂的烏克蘭難民。

如今Jason不僅事業有成，而且把兩個女兒教育培養相當好，大女兒從美國UC Sandiego學成歸國後，在知名精品店Gucci上班，小女兒也申請到日本早稻田大學，準備出國唸書。

Jason希望，所有有能力的人都可以幫助一些身邊需要幫助的人，不管你以前的成長過程有多精彩或多灰暗，都要從這些人生經歷中找到自己的未來方向！

ET快訊
大甲鎮瀾宮國運籤出爐　顏清標說話了
加州槍擊19死　華盛頓州21歲匪射殺3人逃逸
新竹也下雪！　民眾興奮直播：開始了
快訊／初四冷爆清晨5℃「凍番薯」　下波寒流再襲時間曝
北港朝天宮抽公籤又中「癸酉」！　解籤直言不妙

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

放浪小子成進口家具龍頭　林傑森眼光精準！大咖藝人也找他

屏東女控惡鄰居出拳打傷右眼　法官發現疑點結局翻轉

新北這學校學生很會避難！防災教育領先全國　全校一半是防災青年

桃園竊車賊拒檢「衝撞警車落跑」！警連開7槍爆胎逮人　驚險畫面曝

三重電鍍業者偷排強酸「害2寶爸慘死2人傷」　破案關鍵人物是他

汐止集合住宅「發電機起火」　濃煙從B1冒出1樓門口

單車女遭砂石車輾過「右膝以上截肢」　司機判刑7月

萬華區麻將協會非法聚賭　警逮38人查扣2萬賭資

人生的第二春！偵查隊長變草莓農　斜槓最高票當選鄉民代表

快訊／嘉義轎車失控衝人行道！10機車被撞「骨牌倒」

高雄夜市叫賣「魔芋爽」　攤商最高開罰300萬！

拉拉山「入夜可望持續降雪」　遊客興奮搶拍！達1條件將管制

宜蘭南山村下雪了！　眾人搶拍驚呼：好幸運

加州「小台北」槍擊增至11死　72歲嫌鎖定與前妻結識舞廳

200多隻海豚游進台中港　民眾除夕見奇景：吉兆！

台中三井LaLaport夯炸　「過年人潮曝」以為P圖

偷挖鄰居花圃...惡行全都錄　心虛汪遭罵！委屈開飛機耳

1家3口新春出遊成死別　21歲爸自撞電桿亡！

左轉買伴手禮撞直行機車　騎士雙載夫妻1死1重傷

夫妻帶5小孩排隊領紅包　蔡英文比讚...頻點頭肯定

放浪小子成進口家具龍頭　林傑森眼光精準！大咖藝人也找他

屏東女控惡鄰居出拳打傷右眼　法官發現疑點結局翻轉

新北這學校學生很會避難！防災教育領先全國　全校一半是防災青年

桃園竊車賊拒檢「衝撞警車落跑」！警連開7槍爆胎逮人　驚險畫面曝

三重電鍍業者偷排強酸「害2寶爸慘死2人傷」　破案關鍵人物是他

汐止集合住宅「發電機起火」　濃煙從B1冒出1樓門口

單車女遭砂石車輾過「右膝以上截肢」　司機判刑7月

萬華區麻將協會非法聚賭　警逮38人查扣2萬賭資

人生的第二春！偵查隊長變草莓農　斜槓最高票當選鄉民代表

快訊／嘉義轎車失控衝人行道！10機車被撞「骨牌倒」

李威淡出台灣演藝圈9年「最新近照曝光」！　虔心修佛改賣茶具

4小時停電6次！　台電揭原因是恆春風太大

花錢比存錢更重要？　網紅夫妻曝理財「3重點」：省錢不會變有錢

伯賢早餐菜單驚呆少女！　盤點南韓4小鳥胃藝人「甜甜圈吃3口就飽」

陸國產汽車2022銷量超50%　蔚來CEO預計陸車市5月逐步恢復

不過兔年！一年吃4百萬隻貓　世界唯一慶祝「貓年」的國家

樂團主唱分手出櫃女友不分居　另結新歡屋簷下「三人行」

經典賽回顧／日本超狂連4屆投手獲獎　下一位大谷翔平？

女公務員「愛上牛郎」！為養小白臉下海賣淫　1年海撈187萬

直擊周興哲開百萬豪車打小白球！　「趙岱新幫遛狗」甜蜜愛相隨

Google地圖毛孩亂入追街景車　網笑：讓你體驗被狗追的感覺

社會熱門新聞

1家3口出遊成死別！21歲爸自撞亡　新生兒腦出血陷昏迷

值勤警買草莓霜淇淋　違規穿越馬路畫面曝

站手扶梯左側不動　遭嗆「有病」險釀全武行

樓上逼拆外牆冷氣機　他反告「一起拆」

桃竊車賊撞警車落跑！警連開7槍逮人

汐止住宅發電機起火　濃煙從B1冒出

左轉買伴手禮撞飛直行機車　夫妻雙載1死1重傷

即／車失控衝人行道！10機車骨牌倒

電鍍業偷排強酸害死人　破案關鍵人物是他

車禍搬嬰兒推車當警示牌　相距僅10m險釀大禍

高雄3歲女童火鍋熱湯淋身！下體20%傷

女遭輾過截肢　砂石車司機遭判7月

休學當AV女優　賴畇希：原來我這樣悶騷

即／年初三基隆傳死亡火警　男屋主陳屍家中

更多熱門

相關新聞

雲林監獄歲末注暖流　助弱勢里民喜迎春節

雲林監獄歲末注暖流　助弱勢里民喜迎春節

雲林監獄位處農業大縣，因社會經濟結構轉變，投入耕種之青年少之又少，大多赴工業都市租屋就業，較無餘力照看家鄉長輩，造成為數不少居住者為低收且獨居之老人，雲林監獄典獄長杞炎烈積極推動各類公益活動，注重關懷弱勢長者，於農曆年前，聯合當地里長投入關懷鄰里活動，發放低收入戶救濟金及物資。

社區警政再出發　關山警變「愛心轉送員」

社區警政再出發　關山警變「愛心轉送員」

員警主動關懷弱勢家庭　協助申請關懷急難救助

員警主動關懷弱勢家庭　協助申請關懷急難救助

連10年行善不間斷　長海同濟會兒少圍爐

連10年行善不間斷　長海同濟會兒少圍爐

淡水區協會歲末圍爐　弱勢戶受贈關懷金

淡水區協會歲末圍爐　弱勢戶受贈關懷金

關鍵字：

放浪小子家具弱勢烏俄之戰

讀者迴響

熱門新聞

宜蘭南山村下雪了　眾人驚呼搶拍

見丈夫「手伸進弟媳內褲」…人妻問原因竟得到2字

4歲女童肚子驚現1公尺長白點　醫搖頭：一輩子毀了

砲友變男友　談戀愛超前衛4女星

《爸爸去哪兒》播出9年「5對夫妻情斷」

別在廚房裸體！初四接神7大禁忌

快來拿錢！3萬名勞退舊制雇主有錢忘了領　平均每人可領30萬元

夫妻包1千2給公婆！公公竟暴怒：這麼少

台人日本泡湯遭趕走！原因被酸爆

被小甜甜喊「前夫」　宋先生發聲！

災難來了！法國電價帳單「飆漲1200％」

夫妻排隊領紅包　蔡英文一看驚呆⋯點頭肯定

1家3口出遊成死別！21歲爸自撞亡　新生兒腦出血陷昏迷

小霸王寒流凍3天剩4°C　台北恐飄雪

新竹也下雪！　民眾興奮直播：開始了

更多

最夯影音

更多
高雄夜市叫賣「魔芋爽」　攤商最高開罰300萬！

高雄夜市叫賣「魔芋爽」　攤商最高開罰300萬！
拉拉山「入夜可望持續降雪」　遊客興奮搶拍！達1條件將管制

拉拉山「入夜可望持續降雪」　遊客興奮搶拍！達1條件將管制

宜蘭南山村下雪了！　眾人搶拍驚呼：好幸運

宜蘭南山村下雪了！　眾人搶拍驚呼：好幸運

加州「小台北」槍擊增至11死　72歲嫌鎖定與前妻結識舞廳

加州「小台北」槍擊增至11死　72歲嫌鎖定與前妻結識舞廳

200多隻海豚游進台中港　民眾除夕見奇景：吉兆！

200多隻海豚游進台中港　民眾除夕見奇景：吉兆！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面