PTT八卦反對媳婦「自由回娘家」　開噴教育部：破壞中國傳統

▲教育部宣導媳婦自由回娘家，遭到PTT八卦板譴責。（圖／翻攝自Facebook／教育部）



記者林彥臣／綜合報導

教育部粉專日前更PO出圖文宣導，是時候拋下過去傳統，讓結婚的女性有選擇自由，「想什麼時候回娘家，就回娘家」。相關新聞在PTT八卦板也引發討論，並且遭到許多網友反對，甚至開噴教育部「破壞中國傳統」。

教育部日前在粉專發文表示，「每逢春節過年，媳婦什麼時候可以回娘家，都會成為每年必定討論的話題。過去總會說初一回娘家，會吃窮娘家，會遭致厄運，對婆家更大不敬。為了成為傳統習俗中的好媳婦和好太太，只能遵循這樣的傳統」。

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但這項傳統也令人質疑「為何男性就沒有這樣的限制呢？為何只有結婚的女性，除夕年夜飯不能回自己的原生家庭團圓？」教育部認為，「是時候拋下過去的傳統，讓結婚的女性有選擇的自由，想什麼時候回娘家，就回娘家」。

▲PTT八卦板認為，宣導自由回娘家是在「搞文革」。（圖／pakutaso，示意圖，與本文當事人無關）



相關新聞在PTT八卦板引發討論表示，「綠共民進黨執政後，各種文化崩壞，其實跟文革差不了多少」、「不倫不類，破壞中國傳統」、「X你娘又在文革了，傳統習俗要你教育部來嘴？」、「又再幫民進黨洗腦，這種事情有討論的必要？」

「女權政府專門幹這種大事」、「垃圾教育部開始去中化了，連回娘家也能文革，約定俗成的中國傳統，你台灣有種自己過台灣式的年，別因循中國傳統文化，最好初二背蔡總統四個堅持，垃圾到有剩」。

但也有網友認為，「改善陋習，給推」、「就陋習啊，科學一點吧。」、「這裡是在氣什麼」、「給推，看一堆推文顯然是從小沒被教育」、「看板上台男崩潰就是爽」。