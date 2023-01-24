彰化二林PM10爆了！在地人首次見「褐色警報」驚呆：風異常大

▲原PO直呼第一次看到褐色警報。（圖／翻攝自PTT）

網搜小組／鄺郁庭報導

「第一次看到褐色警報！花生省魔術（發生什麼事）？有卦嗎？」有網友今（24）日中午12點半左右在PTT問卦「二林 空氣品質爆表」，貼出一張手機截圖，指出彰化縣二林鎮的空氣品質突然大超標，直接跳過「紫爆」飆到褐色警報。此外，周邊不少地區也是紛紛顯示紅色和橘色，引發網友討論。

這位網友貼出截圖，只見他查看的地點是二林，資料更新時間為24日的中午12點，空氣品質指標（AQI）飆到467，來到褐色警報。不過看看下方資料，PM2.5其實顯示黃色，大超標的則是PM10，移動平均值高達571ug/m3。

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▲空品指標是467。（圖／翻攝自PTT）

話題瞬間釣出在地人，直呼今天的風真的很大，「剛才出門，天上不止風飛砂，馬的一堆塑膠袋」、「第一次見過這警報」、「今天風還比颱風天大」、「今天中部風不知為何地大」、「二林的測站看起來在學校，之前大風也沒這樣啊」、「真的是第一次看到這顏色。」

另外，還有網友紛紛表示，「風太大，風飛砂啦！少見多怪」、「pm10爆掉、pm2.5沒事，表示是風砂」、「濁水溪揚塵啦！」但也有人覺得奇怪，「萬合國小（二林測站）在濁水溪北邊那麼遠，今天也不是南風，說是濁水溪揚塵有點奇怪。」