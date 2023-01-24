今晨9℃！吹11級強風越晚越冷　2波寒流接力探3度

▲今晨6時溫度分布圖。（圖／氣象局）



記者陳俊宏／台北報導

大年初三全台越晚越冷，防11級強風，走春注意保暖！中央氣象局觀測，今天（24日）清晨全台最低溫出現在桃園市楊梅的9度，且持續下降中。氣象專家吳德榮提醒，今至周四初五清晨「強寒流」籠罩，平地最低氣溫將降至3度左右；周五初六至周日初八清晨，又有一波寒流南下。

氣象局對19縣市發布「低溫特報」：

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►今晨至周三上午低溫區域

【橙色燈號（非常寒冷）】



新北市、基隆市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣、金門縣有6度以下氣溫發生的機率；台北市、新竹市、台中市有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，連江縣有持續6度左右或以下氣溫發生的機率。

【黃色燈號（寒冷）】



彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、花蓮縣、台東縣有10度以下氣溫發生的機率。

▼19縣市低溫特報。（圖／氣象局）

氣象局也對18縣市發布「陸上強風特報」，東北風明顯偏強，台南以北、東半部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有9至11級強陣風，其他沿海空曠地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪。

▼今晨0時至5時半累積雨量圖。（圖／氣象局）



氣象局表示，今天寒流影響，各地持續降溫，天氣非常寒冷，白天北台灣溫度降至11至13度，台中至台南14、15度，高屏及花東17、18度，越晚溫度越低，入夜後嘉義以北及宜蘭低溫只有7、8度，台南及花蓮9、10度，高屏及台東11到13度，沿海空曠地區及近山區平地會再低2、3度；水氣方面，北部及東半部有局部短暫雨，中部山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，初三至初五清晨「強寒流」籠罩，各地氣溫明顯偏低，天氣極寒冷，台北氣象站將降至7度左右，挑戰其入冬以來的最低溫紀錄，平地最低氣溫也將降至3度左右，迎風面1000公尺以上高山降至零下，水氣雖快速減少，仍有結霧淞、局部少量飄雪機率；今北部及東半部有局部短暫雨，中南部晴時多雲。

吳德榮說，初四西晴、東偶局部短暫雨；初五白天冷空氣減弱、天氣回暖，各地晴朗舒適、早晚冷；初六至初八清晨又有一波寒流南下，雖比前波稍弱，但秉性偏乾，在強輻射冷卻加持下，仍有挑戰入冬低溫的條件；初六北部及東半部有局部短暫雨，初七起各地晴朗，早晚皆非常寒冷；初八白天起至下周一冷空氣減弱，氣溫回升，各地白天晴朗舒適、早晚仍很冷。