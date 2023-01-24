快訊／「初三睡到飽」跌到8.6℃　民眾驚：像颱風

▲今早氣溫持續下降中。（圖／氣象局）



記者陳俊宏／台北報導

寒流影響，中央氣象局觀測，今天（24日）全台最低溫出現在基隆市七堵的8.6度，且持續下降中。氣象局長鄭明典在臉書貼出今早溫度分布圖提醒，氣溫和周一很不一樣了，「初三睡到飽」應該是好事！冷空氣很強，白天還是會降溫，周一和今天的對比會很有感！許多網友則驚呼「像颱風」。

許多人留言，「台中的北風像颳颱風」、「七股風大到像颱風一樣」、「嘉義這邊風真的大到跟颱風沒兩樣」、「窗戶被風吹得不停作響，彷彿颱風來襲，想睡到飽卻早早醒」、「台南感覺在颱風天」、「5點淡水11度狂風暴雨，騎機車會快飛走那樣。」

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▼今早各地最大陣風。（點圖可放大／氣象局）



氣象局對18縣市發布「陸上強風特報」，東北風明顯偏強，台南以北、東半部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有9至11級強陣風，其他沿海空曠地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪。

氣象局指出，今天寒流影響，各地持續降溫，天氣非常寒冷，白天北台灣溫度降至11至13度，台中至台南14、15度，高屏及花東17、18度，越晚溫度越低，入夜後嘉義以北及宜蘭低溫只有7、8度，台南及花蓮9、10度，高屏及台東11到13度，沿海空曠地區及近山區平地會再低2、3度；水氣方面，北部及東半部有局部短暫雨，中部山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。