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大陸 大陸焦點 特派現場

中國公民在洛杉磯槍擊案喪命　中駐美使領館全降半旗誌哀

▲▼ 美國加州蒙特瑞公園市一間華人經營的舞廳「舞星」發生槍擊。（圖／達志影像／美聯社）

▲槍擊案發生在當地一間由華人經營的舞廳。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡紹堅／綜合報導

美國加州洛杉磯蒙特利公園市（Monterey Park）除夕晚間發生槍擊案，導致11人死亡。中國大陸駐洛杉磯總領事館24日表示，目前確認有中國公民在事件中不幸遇難，正會同相關部門協助處理善後事宜。

陸駐洛杉磯總領館提到，值此當地華僑華人慶祝農曆春節之際，在華人社區發生嚴重槍擊事件令人震驚，深感痛惜，「駐美使領館已下半旗誌哀，駐洛杉磯總領館已向當地華人社區表達慰問，並提醒領區內中國公民提高風險意識，加強安全防範，確保自身安全。」

▼槍擊案嫌犯陳有瑾（HUU CAN TRAN）在被警方逮捕前飲彈自盡。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 美國加州洛杉磯「小台北」蒙特利公園市（Monterey Park）爆發10死槍擊案。男嫌年紀72歲，名為Huu Can Tran。（圖／達志影像／美聯社）

陸駐洛杉磯總領館說，槍擊事件發生後，駐洛杉磯總領館一直同當地警方和相關部門保持密切聯繫，跟蹤了解案情調查進展及涉中國公民情況。

陸駐洛杉磯總領館指出，目前確認有中國公民在事件中不幸遇難，正會同國內相關部門及美方全力協助處理有關善後事宜，「我們將繼續密切關注事件調查後續進展，及時做好相關工作。」

蒙特利公園市為洛杉磯知名的亞裔城市，有三分之二的居民都是亞裔，本次槍擊案的受害者也大多是華人。慘案發生後，美國總統拜登（Joe Biden）宣布，為了哀悼蒙特利公園槍擊案的受害者，白宮與其他聯邦政府大樓將降半旗，直到26日。

▲▼ 美國加州蒙特瑞公園市一間華人經營的舞廳「舞星」發生槍擊。（圖／達志影像／美聯社）

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