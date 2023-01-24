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大陸 大陸焦點 特派現場

中國三門峽大壩下游水位突漲　釀2死7失蹤

▲▼親子黃河戲水「整群被沖走」　2死7失蹤「孩童求救畫面」曝光。（圖／翻攝微博）

▲一大群人被困在河中央的灘地上，包含了多名小孩。（圖／翻攝微博）

文／中央社

位在黃河的河南省三門峽大壩，22日下午壩體下游水位突然上漲，導致在河畔遊玩的部分民眾躲避不及被水沖走，目前已造成2人死亡、7人失蹤。而大壩當時是否突然放水而釀災，引起外界關注。

綜合中國媒體報導及網路訊息，22日下午4時過後，三門峽大壩下游的河灘水位突然快速上漲，有數名正在河道中間淺灘石頭上拍照的遊客來不及躲避，有人一度試圖游上岸，但更多人卻被水沖走，不見蹤影。部分在岸邊的遊客則試圖伸手把落水的遊客拉上岸。

有目擊者表示，事發地點是三門峽大壩的一處知名拍照景點，屬於網紅景點。附近雖然有鐵絲網圍著，但許多遊客經常翻過鐵絲網進入河灘拍照，被沖走的幾名遊客就是這樣前往拍照的，警示牌並沒能發揮作用。

根據報導，部分被沖走的遊客被沖到了山西省境內。為此，山西省平陸縣應急管理局工作人員證實，該局已於22日下午派員前往救援。

三門峽市應急管理局今天中午發布通報指出，有關情況正在核實調查，截至今早7時已救出10名溺水者，其中6人並無大礙已返家，2人正送醫院救治無生命危險，2人經搶救無效死亡；另有7人處於失聯狀態。

由於水位突然上漲的位置在大壩下方，外界有人質疑事發當時大壩是否突然放水，導致事故發生。根據報導，三門峽水利樞紐管理局人員表示，事發時大壩並未放水，具體情況須待官方通報。

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