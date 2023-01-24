林奕華超沒架子！與藍青年軍席地而坐　「世代交流」成祝福

▲林奕華與國民黨青年部吃年菜。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

旺兔歲福！國民黨青年團發布新春賀歲網路節目，在影片當中，即將接任台北市副市長的革命實踐研究院院長林奕華、新任國民黨青年團執行長鄧凱勛、青年團總團長康晉瑜與青年團幹部們一同吃著簡單的年菜，團聚在溫馨的院長辦公室。大家不僅分享過去在青年團的所學、有趣經驗，更訴說著許多未來期許。最後，大家更拿著國民黨朱立倫主席的「旺兔歲福」春聯，向所有支持者賀歲，齊聲祝福大家新的一年「旺兔歲福，兔年行大運，兔年『How 兔 lose！』」。

即將接任北市副市長的革實院長林奕華毫無架子地與青年團夥伴一起席地而坐，分享著他從事人才培育工作的觀察。他表示，國民黨這些年變得很不一樣，過去許多年輕人要從事政治工作可能要論資排輩好幾年才有自己發揮的舞台；現在，有許多有理念的政治人物相當願意給年輕朋友機會，而年輕朋友往往在進步議題上也相較其他世代族群有想法，是社會上的防腐劑。林奕華除了藉機會感謝青年團幹部過去的努力之外，也期勉大家要把握機會，隨時準備好迎接挑戰！

鄧凱勛則說，過去在地方從事青年工作也有一段時間，很感謝大家願意加入國民黨青年團的大家庭，一起為公共事務付出、努力。他也謙虛表示，自己今年27歲，在青年團中已經算是「資深」幹部，但仍然希望有更多的夥伴在未來一起交流學習，激盪更多對於公共事務的想法與憧憬，為政治人才培育、議題耕耘持續貢獻心力。

康晉瑜表示，從接任青年團總團長到現在，「擴大社會連結」一直是他的核心工作目標；另外，未來一年更是2024總統大選相當關鍵的一年，持續辦理營隊深化「人才庫」，舉辦講座擴大社會議題關懷面向，凡此種種都是青年團未來一年很重要的核心工作。他表示，青年團一直是一個大家庭，在這裡匯聚了來自不同領域的青年人才，但大家對於台灣這片土地的愛卻是一致的，在這裡結識到很多志同道合的夥伴，他十分感恩！也歡迎更多認同中華民國的年輕夥伴加入國民黨青年團，一起投入公共事務！

大家吃著年菜的同時，除了各自分享所學，也歡笑聲不斷！團員們順著「旺兔歲福（one two three four）」的諧音梗，接連講了好多個「冷笑話」，讓大夥啼笑皆非，卻也看出青年團員們之間的好感情！