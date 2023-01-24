自我中心、擺爛問題讓人失去愛情　12星座在感情中最大致命傷

▲農曆年過著醒來吃、吃飽睡的日子，不妨趁這段難得的空閒時間，想想自己在感情中有沒有需要改進的部分，讓求愛之路順順利利。（圖／取自免費圖庫pexels，下同）

記者張芳瑜／綜合報導

今年迎來最長農曆春節假期，當你在家吃到再也吃不下了、麻將打了三天三夜之後，睡了好長的一覺醒來，坐在床上的你，突然開始思考起自己的感情生活，驚覺有時我們就是自己在愛情中最大的敵人。不妨參考外國網站《cosmopolitan》列出的12星座在感情中的致命傷，試著調整自己，在新年迎來感情新氣象吧。

白羊座：將伴侶視作理所當然

白羊座大方直接、熱情直率，有自己的主見，但有時也有點以自我為中心。在感情關係中，對伴侶坦率表達是好，但如果把另一半當siri，覺得自己的需求為優先，久了也會將伴侶遠遠推開的。對白羊座來說，必須時時提醒自己，即便希望另一半以自己喜歡的方式生活，也要以對方能接受的話語呈現。

金牛座：忽視關係中的問題

金牛座總有個「頑固」的形象，但其實金牛渴望和平與和諧，喜歡維持穩重又平緩的生活。在這樣的前提下，有的金牛會壓抑自己的情緒，並把關係中的問題藏著不提，為了避免難以解決的爭吵火討論，但這樣不健康的累積，只會讓感情關係在最後破裂。金牛們，新的一年，試著稍微敞開心房吧！

雙子座：在結束前先認輸

雙子有著反反覆覆、難以捉摸的臭名，雙子喜歡有趣的生活，在感情關係中，來點「戲劇性」也無妨，但如果遇上「成長」相關的煩惱，雙子往往先舉出白旗放棄，直接判定結束。不過，一段感情關係若想走得長久，也許需要一些經營與努力，即便過程並不有趣，但若想要一段有價值的關係，雙子座們，別放棄努力。

巨蟹座：把「自己」消失

認真起來的巨蟹，愛家愛鄉愛民，跟你有關的他都愛，一但讓巨蟹敞開心房，他會毫無保留，甚至事事以伴侶優先。這樣的相互信賴關係，一開始可能感覺非常甜蜜，但久了之後，巨蟹可能完全變成「伴侶的形狀」。在感情關係中，巨蟹要小心別失去自己，維持自己的獨特，要記得，一開始你們就是以彼此最原本的樣子相愛。

獅子座：把情緒發洩在另一半身上

獅子座的愛來得猛烈，好像恨不得把全世界最好的東西都堆到伴侶面前，所有好玩的想法都想與另一半分享，感情跟太陽一樣炙熱。但當獅子情緒不好時，風暴也會瞬間降臨。獅子座該記得，伴侶並不是你的情緒垃圾場，有難過、生氣的事情，先練習好好分享，給彼此一些說話的時間，避免突然的負面大爆炸。

處女座：試圖改變伴侶

處女座愛碎念又控制狂的名聲遠播，因為他們總是覺得「我能解決！」當處女走入關係後，開始發現另一半的怪癖、不好的小習慣或是讓處女看不過去的任何行為模式，這時處女會提出意見，甚至是提出計畫，希望對方改變，並認為是為伴侶好。處女們，新的一年練習忍耐吧！讓另一半自己學著成長，而不是把他們捏成自己想要的形狀。

天秤座：被動、被動，直接爆炸

想想你認識的天秤座，是不是都擁有很好的形象，還有假到不行的笑容？開玩笑的～天秤們喜歡表面的和平，面對不認同的事情也不會當場戳破，但以這樣的心態進到感情關係中，會讓天秤一開始事事忍耐，等到某一個時機點時，天秤再也做不到了，到了這個時候，事事他都看不順眼，瞬間轉變讓伴侶困惑到不行，但又無法挽回。天秤們，學著在生活中表達及溝通吧。

天蠍座：戲劇化高手

愛恨分明的天蠍座最愛走極端，全有或全無、和平或戰爭，在天蠍的感情關係中，可以愛到不行把所有東西都變成粉紅泡泡，但天蠍負面起來，可以把一切都變成匕首、對伴侶投擲炸彈，新的一年，天蠍們遇到負面情緒時，練習先和緩下來，多想幾分鐘，戰爭可以不用發生，放下這種0或100的防禦機制吧！

射手座：不誠實面對自己的感受

射手座喜歡有趣的生活，把人生活成一場遊戲，但關於自己內心的恐懼、憂鬱，甚至是自己的夢想，這些不夠「好玩」的想法，射手不會輕易分享，把自己的感情困擾跟朋友分享？更是不可能，射手無法想像自己的事被朋友當成配飯的八卦，最後乾脆直接消失吧。射手的未解之謎，全都在他們的心中，想要長久的感情，還是要練習適時「說出來」。

摩羯座：認為每個人最終會帶來傷害

摩羯座一開始總是像戰車動力滿滿，朝目標直衝而去，直到有一天，沒來由的悲觀想法在摩羯的心中蔓延開來，除了讓摩羯看什麼都不順眼，有毒的種子也開始發芽，讓摩羯認為所有事都不會成功，眼前的伴侶，最後也只會辜負自己。新的一年，魔羯們學著停下來吧，想想自己多麼值得被愛，並非每段關係都以心碎告終。

水瓶座：事事都要贏

聰明古怪的水瓶座腦筋動得非常快，但在感情關係中，人際的微妙變化總是讓水瓶無法事事掌握，每一個小小的分歧都變成了誰是對的戰爭。如果說處女座是喜歡「教化」伴侶，水瓶們喜歡的是證明自己的觀點、展示智力優勢，但在感情關係中，這樣的情況最終會讓伴侶感到挫折失敗。水瓶們，愛情不在於誰贏了，而是打開你的心和分享。

雙魚座：將自己的一部分犧牲

身為12星座中的浪漫冠軍，雙魚會將感情關係編織地越像童話越好，這有時會讓雙魚忽視人際關係中的危險信號，甚至會為了維繫感情關係而犧牲部分生活。當然，在感情中的取捨是必然，但當你開始放棄一些你最喜歡的興趣、朋友或夢想時，雙魚們，試著慢下來思考，這還是不是你想要的關係？我們都該閃耀並充滿活力地生活。