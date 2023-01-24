好閃！林楚茵、梁文傑下廚　餵食秀曬恩愛曝「家庭和諧」秘招

▲林楚茵、梁文傑在鏡頭前「曬恩愛」，大方放閃也透露維繫家庭和諧之道。（圖／林楚茵國會辦公室提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨立委林楚茵與台北市前市議員梁文傑結褵超過10年，適逢農曆春節，平時忙碌的政壇夫妻檔放下工作，一起挑戰製作大陳特色料理「炒大陳年糕」，希望復刻家鄉味，向民眾推廣這項特色料理。有趣的是，自稱很會製作炒年糕的梁文傑，在最重要的悶炒步驟，竟然忘記加主角「大陳年糕」，讓身為大陳媳婦的林楚茵驚呼「真的是太漏氣啦！」

林楚茵外型亮眼，她曾任三立新聞台主播、政論節目主持人，2003年採訪花蓮縣長補選時，結識剛自英國倫敦政經學院攻讀博士學位後返國的梁文傑，並於2007年結婚，2020年擔任民進黨不分區立委，是政壇有名的高顏值夫妻檔。

為增添春節喜氣，林楚茵和梁文傑共同製作一道家常菜「大陳年糕」。梁文傑細數這道菜餚的歷史典故說，大陳年糕這個名字可能鮮為人知，甚至乍聽之下以為命名由來是老闆姓陳，實際上，「大陳」是一座島名，位於在中國浙江省外海約50公里處，1955年國共戰火延燒，當時的國民政府帶著大陳島上1萬多名的居民撤退來台，也是後來所說的「大陳義胞」。

平常自稱是「泡麵大廚」的林楚茵，坦承是第一次自己參與製作炒年糕這道菜，拍攝前還有特地向長輩請教「食譜秘方」，不過今天還是交給專業的「梁大廚」掌廚好了，這也是他們倆的「家庭和諧秘方」：事情交給專業的做；梁文傑笑稱，夫妻倆還有一個小撇步，就是當另一方在生氣時，就離她「越遠越好」，過了一段時間氣消，也就和好了。

就在兩人閒話家常時，炒大陳年糕轉眼間已經完成了。梁文傑提及，從小就有看奶奶與媽媽製作這道家鄉料理，其實這道料理非常適合全家大小一同享用，每個人都可以加入自己喜愛的食材，再加上年糕、蔬菜、肉絲、蛋皮等料，炒成一大鍋，就是大陳人日常的主食。

兩人完成料理後，在現場用大陳話祝賀民眾新年快樂。林楚茵表示，過年吃年糕有「長壽」的寓意，其實這道菜並不難料理，自己在家也可以製作，希望大家新年全家團圓時，也可以與家人一起來嘗試製作不一樣的年菜料理，有趣又健康。