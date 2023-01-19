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是真的！台男「日本自駕撞人」被拘留10天　謝長廷回應了

▲▼沖繩自駕。（圖／記者董美琪攝）

▲駐日代表謝長廷證實，台人到沖繩自駕撞人一案已進入司法程序，圖與本文無關。（示意圖／記者董美琪攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

台灣一對情侶日前到日本沖繩遊玩，下飛機不到1天就自駕發生車禍，因男駕駛要被警方拘留10天，女友只能上網求助，除了被網友砲轟之外，還被質疑為幻想文。對此，駐日代表謝長廷表示，該案件已進入司法程序，目前正協助聘請律師處理。

謝長廷19日晚間發文表示，經媒體報導後了解國人在沖繩發生駕駛意外並遭到拘留，「那霸辦事處同仁有協同家屬去探望，一般來說車禍拘留的確是2至3天，但因為案件進入司法程序，目前協助聘請律師處理。」

▲▼是真的！台人「日本自駕撞人」被拘留10天　謝長廷回應了。（圖／翻攝謝長廷臉書）

▲謝長廷全文如上。（圖／翻攝謝長廷臉書）

謝長廷呼籲，國人來日旅遊要特別留意安全，並遵守相關規定，若有急難狀況可在日本境內撥打「080-1009-7179」、「080-1009-7436」，將協助車禍、緊急就醫、搶劫、被捕等，若非緊急重大事件，請勿撥打。

回顧此案，一名女網友日前透過在臉書社團「日台交流広場（台湾と日本）」發文表示，她跟男友15日飛到沖繩遊玩，16日凌晨開車右轉時撞到直行的腳踏車男騎士；她說，員警告知她，男友48小時後可被釋放，但事後卻突然說檢察官要申請多拘留10天，因此她上網求助，希望可以尋找在沖繩會中文的律師，但被網友砲轟「交通地獄輸出到國外」。

謝長廷的說法被轉至PTT後，網友看完紛紛留言，「搞到被拘留10天，不知道漏了多少細節不講」、「乖乖留在沖繩過年吧你」、「所以確定真的有人被關10天？震驚！日本好嚴格」、「搞到檢察官出動喔」、「我還以爲是幻想文，還真的咧」、「把A柱帶出國的下場，再不移動身體啊」、「會搞成這樣，有些事沒說喔」。

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