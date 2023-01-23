美國飛機迫降公路失敗「撞到卡車」　觸地起火燒毀

記者詹雅婷／綜合報導

美國德州一架小型飛機22日失去動力緊急迫降在公路上，過程中撞上一輛卡車車頂，觸地後起火，駕駛艙濃煙密布，機身嚴重燒毀。

綜合福斯新聞、KHOU等報導，事發於當地22日上午11時許，一架單引擎飛機通報失去動力，決定緊急迫降在休士頓（Houston）西北部一條公路上。當時飛行員向空中交通管制中心提到，飛機準備降落。

只不過在飛機緊急降落的過程中，撞上一輛卡車的車頂，飛機一落地就起火。空中交通管制中心調度員當時提到，「（狀況）不是很好，他們著火了……緊急服務部門現在要盡快」。

依據事後發布的照片，可見機身明顯被燒毀，部分位置燒到焦黑，所幸這起事件並未造成人員傷亡，卡車司機與飛機飛行員都沒有受傷。另外事發當下有發生燃油洩漏，幸好消防單位及時趕抵現場進行處理。