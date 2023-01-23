美「小台北」隨機槍擊10死！拜登發聲哀悼　下令降半旗　

▲美國小台北發生隨機槍擊案，造成至少10人死亡。（圖／達志影像／美聯社 ，下同）



記者王佩翊／編譯

有「小台北」之稱的美國加州洛杉磯蒙特利公園市（Monterey Park）除夕當晚發生隨機槍擊案，造成至少10人死亡，而兇嫌隨後也在與警方對峙的過程中舉槍自戕。美國總統拜登對此案發表聲明稱，「儘管還未能釐清這起隨機殺人案的背後動機，但我們知道今晚很多家庭都為此陷入悲痛，或是祈禱他們所愛之人能盡快恢復。」同時也允諾將會徹查此案。

根據CNN報導，蒙特利公園市的亞裔居民占三分之二，此次槍擊案的受害者也大多是華裔。當時一名中年亞裔男性闖入舞廳，隨後疑似持半自動步槍掃射，導致多人中彈，至今已有10人死亡。總統拜登稍早發表聲明表達哀悼之意。

拜登22日宣布，為了哀悼蒙特利公園槍擊案的受害者，白宮與其他聯邦政府大樓將降半旗，直到26日。公告中指出，「為了向2023年1月21日在加州蒙特利公園遭受毫無意義暴力行為的受害者致意，我作為美國總統，將根據美國憲法與法律賦予我的權力，下令白宮、所有公共場所、軍事哨所以及海軍基地、艦艇降半旗，直到1月26日日落。」

拜登在哀悼聲明中表示，「雖然我們尚未釐清這場毫無意義的襲擊行動背後的動機，但我們知道，今晚有很多家庭陷入悲傷，或是祈禱他們的親人能夠從傷勢中恢復。」蒙特利公園市是美國最大的AAPI社區（Asian American and Pacific Islander，亞太裔美國人）之一。拜登也承認，這起槍擊案的確對亞太裔美國人社區造成影響，有關單位仍在持續調查背後動機。

拜登說，「即使我們仍在持續尋找有關此次槍擊案的答案，但我們清楚明白，這起攻擊對AAPI社區造成的影響有多深。在等待執法部門提供更多的關鍵訊息以前，我想向蒙特利公園與其他更廣泛地區的居民保證，政府將盡一切努力支援你們。」

另一方面，根據警方稍早公布的兇嫌資訊，槍手為亞裔中年男性，身高約175公分，體重68公斤，穿著皮外套，戴毛帽和眼鏡。而他稍早則在與警方對峙的過程中，在一輛白色麵包車的駕駛座舉槍自盡。

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