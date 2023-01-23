國道2路段「紫爆」時速20↓　回娘家北中南都塞了「國5恐塞到半夜」

▲初二民眾走春、回娘家，國道一號湖口服務區至竹北南向路段一早即湧現車潮。（圖／高公局）

記者蔡玟君／台北報導

今（23日）是大年初二，即使氣溫下降也擋不住出門走春人潮，國道一號湖口服務區至竹北南向路段一早即湧現車潮，根據高速公路1968網站顯示更呈現「紫爆」，時速僅19公里，國道三號龍井至和美南下路段也呈現「紫爆」，高公局預估今天有幾處塞車重點和時段，國道五號北向更從中午起會塞至半夜。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲中部國道三號南向龍井182K至和美191K路段也塞爆。（圖／高公局）

根據高公局資料，目前國道一號南向湖口服務區86K至竹北91K南向路段已呈現「紫爆」，時速約19公里；中部地區因為好天氣，國道三號南向龍井182K至和美191K也塞爆，時速更僅剩下11公里。

另外，國5南向坪林交控-頭城，國3南下三鶯到大溪段、草屯-中興系統、南投服務區-名間，國1南下沙鹿-龍井以及彰化段、北上仁德-大灣，國10西向燕巢系統-燕巢等路段也都是車多壅塞，時速不到40公里。

▲初二回娘家，國道多路段一早開始塞車。（圖／翻攝高公局1968即時路況）

高公局表示，預估今日上午重點壅塞路段，將出現在國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統，北向南屯-后里、圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城等路段，建議南向用路人儘量於下午時段出發，節省寶貴時間，詳細路況預報圖。

目前全國道路況皆大致正常，截止上午8時，交通量為21.4百萬車公里，今日相關疏導措施包括： 0-12時封閉國1平鎮系統、埔鹽系統，5-12時封閉國5石碇、坪林南向入口；單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

▲國道初二疏運措施。（圖／高公局提供）



高公局呼籲民眾出門務必養足精神，避免疲勞駕駛，出門前利用高速公路1968App掌握即時路況，行車注意車前狀況並保持安全距離。替替代道路部分，長途建議民眾多利用台 61 替代國 1 與國 3、台 9 替代國 5、台 63 替代國 6、台74接國4替代國1與國3台中路段；短途則建議民眾儘量利用省縣道，不要上國道。

▼1/23初二國道易塞路段時段。（圖／高公局）

▼1/23國道易塞路段時段。（圖／高公局）