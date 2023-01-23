初二回娘家！國道15處「魔王路段」出爐　國5北上要塞到半夜

▲大年初二國道將有大量車潮湧現。（圖／記者呂佳賢攝）

記者李姿慧／台北報導

今天是大年初二(1/23)，國道將湧現回娘家車潮，國道將有15處塞爆「魔王路段」，南下車潮清晨6時後湧現，午後換北上塞，其中國5北上預料將連塞13小時，半夜才會紓解。

今大年初二回娘家車潮湧現，國道雙向車流量預估將有138百萬車公里，為平常近1.6倍，其中南下超塞，交通量也上看平常1.6倍。

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高公局預測國道有15處易塞地雷路段，包括南向包括國1楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統，國3南下土城-關西、快官-霧峰，以及國5南下南港系統-頭城。

▲1/23初二國道易塞路段時段。（圖／高公局）

北向易塞部分，則包括國1北上西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口、圓山-大華系統，國3北上竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪，以及國5宜蘭-坪林、國6舊正-霧峰系統。

高公局建議，西部國道部分，南向用路人早上6時前或中午12時後出發。1月24日~1月26日(初三~初五)，中部地區北向用路人，則建議上午12時前出發，南部地區北向用路人提早上午9時前出發，或可延後至初七至初八再出發；國5部分，南向用路人可改上午5時前或下午5時後出發。

▼1/23國道易塞路段時段。（圖／高公局）