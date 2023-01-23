第一次見男友爸媽糗爆！她「大便堵住馬桶」　想幫修又摔碎水箱蓋

▲坎妮迪第一次見男友爸媽就大便堵住馬桶又摔碎水箱蓋。（圖／翻攝自TikTok）



記者張方瑀／綜合報導

許多人第一次到交往對象家裡作客，一定都希望能留下好印象，不過加拿大有一名女生，第一次見男友父母時，卻讓對方留下超深刻印象，因為她不僅在「解放」時，讓排泄物塞住馬桶，還在試圖自己修理沖水閥時，直接把馬桶水箱的磁磚蓋給摔碎。

根據《每日郵報》報導，來自加拿大溫哥華的坎妮迪（Kennedy Calwell）在TikTok上分享了這段令人感到尷尬又爆笑的經歷，結果吸引超過300萬次觀看。當時她和男友的家人一起到多倫多度假，這也是她第一次見到對方的家人。

坎妮迪說，當時她一起床就跑去廁所上大號，結果馬桶居然直接堵住沖不掉，「到這裡就已經是場噩夢了，但我不想告訴任何人，想要自己解決這個問題，一開始我覺得沒什麼大不了，只要打開馬桶水箱，拉一下沖水把手，應該很容易就能修好了。」

沒想到，馬桶修不好就算了，當她想將沉重的瓷磚水鄉蓋放回去時，居然手一滑，直接讓蓋子掉到地上整個摔破，碎片還四散在廁所的地板上，「我只是站在那裡，傻眼地看著自己把這裡弄得一團糟，愣了幾分鐘才意識到自己處在一個多尷尬又可笑的境地。」

後來男友聽到聲音後跑來幫忙，所幸當時男友的爸媽不在家，他們先解決馬桶堵住的問題後，還是如實告知父母水桶蓋被摔碎了。而男友父母則笑著說不必在意，因為家裡有四個男孩，他們已經完全習慣家裡老是有東西壞掉了。