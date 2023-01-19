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26歲妹子酒駕衝撞「4民宅大爆炸」賠4億　她控酒商有責任

26歲妹子酒駕衝撞民宅引發爆炸賠4億　她反控酒商有責任

▲女子聲稱酒商在知道酒客喝醉的情況下，還持續提供酒飲，才會釀成這起意外發生。（圖／翻攝自@WaveroomTv推特）

圖文／CTWANT

加拿大26歲女子雷斯（Daniella Leis）在安大略省倫敦市的百威啤酒花園體育館，參加瑪莉蓮曼森（Marilyn Manson）的演唱會，由於她喝到爛醉被趕出會場，沒想到她駕車回家途中竟衝撞一棟民宅，甚至撞壞天然氣管線，引發大爆炸，最後釀成4棟房屋被炸毀、7人受傷，損失估計高達4.4億元新台幣，沒想到她事後竟控告當初提供酒精的業者，認為對方必須為意外負責。

根據《紐約郵報》報導，這起意外發生於2019年8月，雷斯酒駕後，不小心衝撞民宅，由於她還破壞了一條天然氣管線，引發大爆炸，導致附近幾戶住家起火，整座社區必須撤離，甚至造成附近區域瓦斯和自來水無法使用。

據報導，這起爆炸的損失估計達980萬美元到1470萬美元，約2.9億至4.4億元新台幣，雷斯後來承認4項罪名，於2021年被判處3年徒刑。不過雷斯本月和父親肖恩雷斯 (Shawn Leis)對經銷烈酒的公司OvationsOntario Food Services提出訴訟，認為是工作人員把醉醺醺的雷斯趕出會場，並未確保她能安全開車回家。

雷斯聲稱，酒商在知道酒客喝醉的情況下還持續提供酒飲，因此指責酒商將「利潤置於安全之上」，才會釀成這起意外發生，作為賠償，這對父女認為酒商要對法院的任何裁決或判決金額負責。

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