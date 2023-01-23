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重案回顧／少女脫口：阿嬤躲冰箱！警見「冰5年對折遺體」傻了

▲▼國中女脫口「阿嬤躲冰箱」竟藏屍5年　鄰居曝疑點：缺錢怎會住這。（圖／記者游宗樺攝）

▲新北市冰箱藏屍案，消息曝光後鄰居全嚇傻。（圖／記者游宗樺攝）

記者陳韻如／新北報導

新北市蘆洲2022年8月16日發生一起離奇案件！一名少女因受家暴，在向校方、社工控訴父親惡行時，脫口「阿嬤躲在冰箱不肯出來」，社工驚覺有異報警。警方到場後，竟真的發現87歲阿嬤遺體對折、被冰存在冰箱下層，當場傻眼，並馬上封鎖現場調查。死者兒子供稱，因沒錢下葬母親，才會將遺體冰存在冰箱內，而離譜的是，這一冰竟長達5年。

回顧案情，新北警方2022年8月16日下午接獲社會局社工通報，指稱一名少女與66歲爸爸同住，16日在學校上課時不經意說出「阿嬤躲在冰箱不肯出來」，但又不願意詳談細節，老師驚覺情況不對立刻通報社會局，社工前往少女住家了解情況，發現冰箱確實存有遺體，因此報案。

警方到場後，果真在室外陽台的冰箱內發現遺體，且死者遺體呈現V字形對折後冰在直立式冰箱內，而其因遺體完整，也沒有任何外傷，鑑識人員採證後排除他殺可能。

警方事後調查，87歲的阿嬤2017年8月病危，家屬讓她保留一口氣，由66歲兒子從林口長庚接回家後旋即過世，但男子卻未安葬母親，反而將她冰存在冰箱內，直到員警上門發現冰箱時，遺體早已乾枯並散發臭味。

警方同時也查出，男子在母親死後，仍用母親名義申請補助，包含母親中低收補助1年約8萬元、身障生活補助一年約2萬元、重陽禮金一年2000元（2022年調整為5000元）、健保補助1個月2000元（2022年調整為5000元），一年不當得利約12萬6000元，5年來詐領補助至少達63萬元，全案目前以偽造文書或詐欺等罪嫌方向偵辦當中。

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