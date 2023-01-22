新華社：中國抗疫三年　為全球經濟復甦贏得戰略空間

▲中國大陸去年底終於放寬防疫措施。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸官媒《新華社》20日發表一篇標題為「中國抗疫三年為全球經濟復甦贏得戰略空間」的文章，稱過去3年抗疫的事實證明，中國不僅有效應對了全球多波疫情流行衝擊，避免了致病力相對較強的原始株、Delta變異株等大範圍流行傳播，極大減少了重症和死亡病例，也為全球經濟復甦贏得了戰略空間。

文章提到，過去三年，面對疫情反覆，中國經濟表現出強大韌性，2020年，中國成為全球率先實現經濟正增長的主要經濟體；2021年，中國經濟總量佔世界經濟比重達18.5%，穩居世界第二位；2022年，「中國經濟劃出一條V型復甦曲線，國內生產總值突破120兆元。」

文章指出，中國政府全力以赴、高效統籌，中國經濟承壓前行、穩中求進，為世界經濟增添了積極因素和驅動力，「外資的動向顯示他們對中國經濟的信心。」

文章也引用了南開大學經濟研究所所長劉剛的說法指出，「在全球跨國投資疲軟的背景下，2022年中國實際使用外資保持穩定增長，展現出中國經濟的韌性和潛力，更體現出中國經濟『穩定器』的作用。」

文章的最後還特別強調，「經濟學專家普遍認為，2023年中國經濟將實現整體性好轉，增速達到正常水平是大概率事件。」