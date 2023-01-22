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快訊／初一疫情回降！本土+18871、增27死　40多歲男確診2周亡

▲▼指揮中心1/19記者會，左起疫情監測組組長周志浩、指揮官王必勝、醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心公布今天國內最新疫情。（資料照片／指揮中心提供）

生活中心／台北報導

今天是大年初一，中央流行疫情指揮中心公布，國內新增19,187例COVID-19確定病例，分別為18,871例本土個案及316例境外移入；另確診個案中新增27例死亡。

昨天除夕夜疫情較前周反彈，但今天初一確診數又持續下降。指揮中心指出，今日COVID-19 新增18,871例本土病例，境外移入316例，另外死亡個案有27例。今日新增的病例數較上周日少2,101例，減少約10%。

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▲▼0122疫情。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心公布今天最新疫情。（圖／指揮中心提供）

指揮中心表示，今日有新增1例特殊死亡個案，為40多歲男性，有肝硬化、心臟衰竭等病史，未接種新冠疫苗。1/1起有咳嗽及呼吸喘，1/3 至急診，檢查有新冠PCR陽性確診、雙側肺炎併肺水腫，住院接受氧氣面罩及瑞德西韋等治療，1/5因呼吸窘迫轉加護病房使用呼吸器，雖經積極治療仍因不幸於1/18因病況惡化過世，死因為新冠肺炎併敗血性休克、肝硬化、充血性心臟病。

▲▼0122疫情。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心公布中重症個案情形。（圖／指揮中心提供）

此外，指揮中心補充說明，本土病例以研判周計算，今年第2周(1/8-1/14)為151,835例，第3周(1/15-1/21)有131,489例，下降了13.4%。

指揮中心表示，今日新增之18,871例本土病例，為8,638例男性、10,222例女性、11例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上；個案分布為新北市(4,054例)，桃園市(2,243例)，臺中市(2,153例)，高雄市(2,140例)，臺北市(1,991例)，臺南市(1,546例)，彰化縣(738例)，新竹縣(577例)，新竹市(557例)，苗栗縣(491例)，屏東縣(397例)，基隆市(375例)，雲林縣(317例)，宜蘭縣(256例)，南投縣(244例)，嘉義縣(215例)，花蓮縣(196例)，嘉義市(170例)，臺東縣(85例)，金門縣(81例)，澎湖縣(40例)，連江縣(5例)。

指揮中心指出，今日新增27例本土病例死亡個案，為17例男性、10例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、26例具慢性病史、17例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於去(2022)年12月10日至今(2023)年1月17日，死亡日期介於今年1月7日至1月19日。

指揮中心說明，今日新增316例境外移入個案中，為171例男性、145例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲以上。入境日期介於去年12月22至今年1月21日。

▲▼0122疫情。（圖／指揮中心提供）

▲▼自中國入境及小三通旅客採檢情形。（圖／指揮中心提供）

▲▼0122疫情。（圖／指揮中心提供）

指揮中心統計，截至目前國內累計21,414,894例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含12,070,530例排除)，其中9,342,958例確診，分別為47,088例境外移入、9,295,816例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計16,098例COVID-19死亡病例，其中16,078例本土，個案居住縣市分布為新北市3,131例、臺北市1,752例、臺中市1,721例、高雄市1,592例、臺南市1,198例、桃園市1,190例、彰化縣1,041例、屏東縣628例、雲林縣523例、南投縣516例、苗栗縣446例、嘉義縣420例、宜蘭縣333例、基隆市325例、嘉義市272例、花蓮縣268例、新竹縣266例、臺東縣199例、新竹市177例、澎湖縣42例、金門縣38例；另20例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生及咳嗽禮節等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，主動積極配合各項防疫措施，並提醒體質敏感、有慢性病或發燒、呼吸道症狀的民眾，於人潮較密集區，仍建議戴口罩，共同維護國內社區健康。

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