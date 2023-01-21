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專家提醒「貼春聯7禁忌」　這個字不能貼！小心你家變聲色場所

（示意圖／pixabay）

▲春聯。（示意圖／pixabay）

圖、文／CTWANT

台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙指出，「春聯」起源於「桃符」，在宋代人們便開始在桃木板上寫對聯，一則不失桃木鎮邪的意義，二則表達自己美好心願，三則裝飾門戶以求美觀。春聯也是華人過春節的重要標誌，當人們在自己的家門口貼上春聯的時候，意味著過春節正式拉開序幕。不過，春聯不能隨便亂貼，否則會引發不吉利；新的一年要事事順利，那就從認識貼春聯禁忌開始！

適合貼春聯的時間

傳統上來說，農曆12月24日進行完送神儀式後，就可以展開新年大掃除，可一路掃到除夕當天，打掃完畢才能貼春聯。貼春聯的時間最好是除夕早上6點到中午12點之間，因為這時間陽氣最旺，而且除夕中午12點之後要忙著拜祖先、地基主。記得貼春聯的時候一定要先把舊春聯撕下、撕破，表示除舊佈新的意思，再將新春聯貼上。

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貼春聯的禁忌

一、上下聯勿貼錯

戰國時期《禮記-曲禮》記載行軍佈陣就有「前朱雀後玄武，左青龍右白虎」的說法，由室內往外看的左邊為龍邊，右邊為虎邊，龍邊位序較大，要重，虎邊位序較小，要輕。拿到的春聯通常有兩幅直聯一幅橫聯，直聯的其中一幅如果最後一字是仄聲字，就是上聯，較重，要貼龍邊；平聲為下聯，較輕，要貼虎邊。

哪些為仄聲字呢？上聲（國字注音第三聲）、去聲（國字注音第四聲）、入聲（短促聲）皆是。平聲字則為國字注音第一聲、第二聲。例如：天增歲月人增壽（上聯）、春滿乾坤福滿門（下聯）。萬一發現上下聯的尾字都是平聲，那就選台語發聲和國語發聲有明顯區別的那個字為仄聲（短促而重者）為上聯，例如：源運昌隆增百福（上聯）、富業振興獲千祥（下聯）

二、大門口不貼春

居家大門口不要單貼一個「春」字，可以貼福、招財進寶等，因為在古代，只有聲色場所會在門口貼春，而且在們口貼春容易招來爛桃花。

三、大門口不倒貼春聯

依照古禮，「倒」與「到」是同義字，「財」倒過來貼，是財到的意思，但在大門口把春聯倒過來貼，反而有「倒光光」的意思。而且其實按照古俗，只有在水缸、米缸、酒缸等存放東西的缸上才會貼「倒福」，因為在倒的時候這些字就會轉正，寓意福倒不出來，表達福滿之願。

四、單數才吉利

門口大門貼春聯，記的要貼單數，單數象徵吉祥，不要貼到雙數了，因為單數1、3、5為陽，偶數2、4、6為陰，偶數容易招陰，與供奉神明數目一樣，要單數要陽；整個家裡所貼的春聯數目則不計算陰陽。

五、舊春聯要撕下來

把舊春聯撕下來，撕破，表示除舊佈新的意思。不可直接把新春聯貼在舊春聯之上，以達到轉新好運。

六、不可有不吉利的字

春聯應講求個性化，應該把自己的感受、喜好、自己家的特點和期望都寫進去。寫春聯的時候還要注意，滅、絕、死、亡等字是絕對不要出現，而且同音字意義不好也不要出現。

七、喪事不可貼春聯

家裡有喪事未滿一年不貼春聯，否則好像也在慶祝；也不可包粽子，意寓包中，一個接一個，那就糟糕了！

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