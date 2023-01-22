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全台最狂！「公益王」252萬買70本刮刮樂衝了　老闆最終結果曝光

▲▼全台最狂！「公益王」2000元刮刮樂買70本衝了　最終結果曝光。（圖／翻攝啟德機械起重工程-股公司臉書粉專）

▲吊車大王胡漢龑帶一家老小玩刮刮樂。（圖／翻攝啟德機械起重工程-股公司臉書粉專）

記者鄒鎮宇／綜合報導

竹北吊車大王、啟德機械起重工程公司董事長胡漢龑除了富可敵國，感情生活更是精彩，海派的作法吸引不少粉絲追蹤。近日，胡漢龑帶著一家人還有老母親大玩台彩的刮刮樂，一共買了70本2000元刮刮樂，誓言要將大獎的賓士開回家。

胡漢龑將過程分享在公司粉專表示，他21日跟妻小去新竹縣湖口鄉的雙喜公益彩券行，決定要將2000元刮刮樂的頭獎跟賓士帶回家，因此現場買了20本開始刮，「前四次刮了快50本」、「哪邊跌倒就從哪邊爬起」。

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刮了許久都沒有中頭獎2000萬元、賓士及3萬元以上現金，直到在胡漢龑母親的好運加持下，刮出一張10萬元大獎，讓胡漢龑忍不住笑說，「說好的賓士，說好的頭獎呢？」

▲▼全台最狂！「公益王」2000元刮刮樂買70本衝了　最終結果曝光。（圖／翻攝啟德機械起重工程-股公司臉書粉專）

▲▼胡漢龑表示，他刮刮樂沒中是做公益，是很開心的一件事。（圖／翻攝啟德機械起重工程-股公司臉書粉專）

▲▼全台最狂！「公益王」2000元刮刮樂買70本衝了　最終結果曝光。（圖／翻攝啟德機械起重工程-股公司臉書粉專）

最後，胡漢龑表示，他們今天刮了20本都做公益了，「但是我很開心，就買了9萬多元的（大樂透），沒關係，中了一半做公益，好不好！」「再次也祝福大家～身體健康、兔年行大運、好運旺旺來」。

網友看完紛紛留言，「頭獎非你莫屬～新年快樂」、「真的超乎我的想像，霸氣」、「胡老板的生活，就是這麼樸實無華且枯燥」、「有錢人就任性」、「我今天刮到賓士，到警察局做筆錄」、「最開心的是老闆」、「花一台賓士的錢刮賓士的男人」、「感謝老闆讓我們知道不能買彩券」。

據悉，每本2000元刮刮樂有18張，因此70本等於252萬元，再加上最後購買彩券的9萬元，胡漢龑在這次過年期間已花費共計261萬元。

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