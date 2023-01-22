　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

旺兔歲福！朱立倫和14縣市首長聯袂賀年　展現國民黨團結氣勢

▲旺兔歲福！朱立倫和14縣市首長聯袂賀年 展現國民黨團結氣勢。（圖／國民黨提供）

▲朱立倫和14縣市首長聯袂賀年 展現國民黨團結氣勢。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

辭舊迎新，又到了一年一度的春節，家家戶戶喜洋洋迎新春的同時，中國國民黨邀請執政14縣市的縣市首長透過影片與黨主席朱立倫一同賀年，在祝福民眾新年快樂的同時，不僅展現國民黨厚實的地方執政基礎，更象徵全黨團結迎接2023金兔年。

在這支賀年影片中，國民黨執政14縣市首長全到齊，穿上喜氣洋洋的新衣說吉祥話道恭喜。國民黨在全台六都中執政四都，創下歷來最佳成績，台北市長蔣萬安祝福大家「新年快樂、鴻兔大展」；新北市長侯友宜以「兔吉利來」閩南語諧音「兔錢入來」祝福大家賺大錢；桃園市長張善政也祝福大家「兔年行大運、玉兔臨春、恭喜發財」；台中市長盧秀燕不僅祝福全民錢兔似錦，更邀大家來台中「蹦蹦跳跳過新年」！朱立倫則壓軸現身，祝賀全民旺兔歲福「旺旺兔年，歲歲有福」兔年新年快樂。

橫跨北疆到國境之南的十縣市也毫不遜色，包括基隆市長謝國樑、新竹縣長楊文科、彰化縣長王惠美、南投縣長許淑華、雲林縣長張麗善、嘉義市長黃敏惠、宜蘭縣長林姿妙、花蓮縣長徐榛蔚、台東縣長饒慶鈴及連江縣長王忠銘等，也都在影片中現身，不僅祝福民眾玉兔賜福、兔來運轉、揚眉兔氣，也盼民眾能到各地走春，實地體驗國民黨執政縣市的美好風光與春節特色活動。

這支賀歲影片不僅充分展現國民黨給民眾的新年祝福，也展現出國民黨從地方到中央大團結的氣勢。邁向2023金兔年，國民黨將持續奉行「走對的路、提對的人、團結一致、無私無我」等正確價值，共同努力盼能獲得更多民眾支持與認同。

ET快訊
花花斷情12年未婚夫！　爆哭認被逼「連3場離別」太痛
快訊／美國華裔大城「慶新年」爆槍擊！　至少16人中彈
快訊／全聯「百萬現金」得主出爐！　中獎門市曝
「有想過恐龍感受嗎」？ 國立科博館搞變裝挨轟　小編妙回被讚翻
酒駕女移送畫面曝！　害統聯司機命喪火窟

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

柯建銘春節分送牡丹　曝女性友人以詩回贈「你的曲線像撅起的唇」

從政好面相？政壇4人大撞臉　跨黨派、跨界都有「分身術」

旺兔歲福！朱立倫和14縣市首長聯袂賀年　展現國民黨團結氣勢

獨／報復性發紅包！陳其邁新春狂掃13廟　 他沒放假⋯10字曝心情　

慰勉春節留守官士兵　蔡英文期許國軍：繼續做好戰訓準備

蔡英文年夜飯吃法國大餐？　侯友宜：飲食照傳統與習俗

與李貴敏來場老派聚餐！「它似蜜」不是咒語　鮮豆雞絲連周美青都愛

蘇貞昌請辭後神隱多日　大年初一帶紅包現身指揮中心

李四川「初一就上工」視察果菜市場　網大讚：川伯的風格！

人間財神爺？郭台銘拜廟發百元紅包　1500個被搶光

動物園舉行「虎兔交接」新年儀式！下秒老虎撲咬兔子...恐怖瞬間曝

橘貓爬神桌「偷喝貔貅水」　媽無奈：不夠才喝自己的

外送員路上遇迷路蜜袋鼯！　「AAA」魔性叫聲網歪樓笑翻

「鬼切超車」突開後車廂　 駕駛驚見春聯笑傻PO網

人文、交通、機能一次擁有　國民岳父李㼈力推「首岳」

三花貓鼻孔塞門縫嗨玩 見人來撇頭望旁邊裝蒜

橘色惡魔現身台灣除夕節目　擔任壓軸重現國慶經典演出

阿金「反咬牽繩」散步頻轉頭　停下來等奴才...他：在遛我？

開箱會發芽的章魚玩具 頭冒雜草還帶去剪髮XD

國3大溪段「8車連環撞」　車尾被撞扁3人受傷！

柯建銘春節分送牡丹　曝女性友人以詩回贈「你的曲線像撅起的唇」

從政好面相？政壇4人大撞臉　跨黨派、跨界都有「分身術」

旺兔歲福！朱立倫和14縣市首長聯袂賀年　展現國民黨團結氣勢

獨／報復性發紅包！陳其邁新春狂掃13廟　 他沒放假⋯10字曝心情　

慰勉春節留守官士兵　蔡英文期許國軍：繼續做好戰訓準備

蔡英文年夜飯吃法國大餐？　侯友宜：飲食照傳統與習俗

與李貴敏來場老派聚餐！「它似蜜」不是咒語　鮮豆雞絲連周美青都愛

蘇貞昌請辭後神隱多日　大年初一帶紅包現身指揮中心

李四川「初一就上工」視察果菜市場　網大讚：川伯的風格！

人間財神爺？郭台銘拜廟發百元紅包　1500個被搶光

RSV病毒大流行！　小兒科醫警告：避免帶2歲以下嬰幼兒外出人擠人　

金正恩暴斃誰掌權？美智庫認「胞妹金與正」有機會：她還得再等等

22冬番回顧／《進擊的巨人》終章未完結　「戀上換裝娃娃」黑馬竄起

81歲欠債近1億！阿嬤「擺攤賣羽絨衣」10年還清　暖心近況曝

吃稀飯恐會「財運受阻」！初一12大禁忌曝光　鐵齒下場超慘

「摯友體檢」找出真正知己　符合4種條件快約聚！

快訊／美國華裔大城「慶新年」爆槍擊！　至少16人中彈

柯建銘春節分送牡丹　曝女性友人以詩回贈「你的曲線像撅起的唇」

貓咪排排坐埋頭吃年夜飯　「8坨阿嬤養的身材」笑噴團友：真會養

從政好面相？政壇4人大撞臉　跨黨派、跨界都有「分身術」

熱褲女右手催油門左手講電話　整路搖晃險摔誇張行徑全錄下

政治熱門新聞

侯友宜初一發福袋　婦人「磕頭下跪」陳情

沈富雄曝為賴清德著想　「這人」完全沒瑕疵適合接閣揆

高嘉瑜被推一物「超適合妳」！本人看傻眼

快訊／2024選總統？　郭台銘：讓神明來做決定

郭台銘板橋參香引「暴動」　粉絲爭握手喊選總統

民眾數發部嗆「滾下台」！唐鳳高EQ回應了

賴清德、馬英九法鼓山撞鐘　致詞談兩岸互別苗頭

人間財神爺？郭台銘拜廟發百元紅包

「蔡英文正陷天人交戰」　郭正亮曝蘇貞昌在賭「這件事」

馬英九：希望兩岸儘快回到10年前

王浩宇示警：「2產業」狀況很糟！　年後面臨大裁員

他強調侯友宜2024要出線只有「這條路」　曝侯也早有覺悟

新任行政院長蔡英文換找「他」？　郭正亮：之前比較低調

李四川貼全家福賀年吸破萬讚　網發現亮點喊：父子也太像！

更多熱門

相關新聞

人間財神爺？郭台銘拜廟發百元紅包

人間財神爺？郭台銘拜廟發百元紅包

今天是大年初一，鴻海集團創辦人郭台銘22日中午前往新北板橋慈惠宮、接雲寺參香祈福，並限量發放1500個紅包。值得一提的是，根據媒體記者拿到的紅包面額新台幣100元為計算基準，郭台銘初一走春就豪氣砸下15萬元發放紅包。他也在受訪時意有所指地說，未來領導人要讓老百姓口袋更有錢、杜絕貪污，「我問了神明，讓神明來做決定」。

侯友宜大年初一拜廟　喊話「更好的未來等待我們一同創造」

侯友宜大年初一拜廟　喊話「更好的未來等待我們一同創造」

他強調侯友宜2024要出線只有「這條路」　曝侯也早有覺悟

他強調侯友宜2024要出線只有「這條路」　曝侯也早有覺悟

快訊／2024選總統？　郭台銘：讓神明來做決定

快訊／2024選總統？　郭台銘：讓神明來做決定

到新北未見侯？朱立倫這樣說

到新北未見侯？朱立倫這樣說

關鍵字：

國民黨朱立倫蔣萬安

讀者迴響

熱門新聞

南投竹山紫南宮發錢母　身分證末2碼「11」幸運領

大年初一「勿犯9大禁忌」！

新竹白皙妹「15度低溫裸奔」警狂追幫穿衣

南鯤鯓國運籤出爐！「于今此景正當時」得上上籤

「公益王」252萬買70本刮刮樂　結果曝光

速度與激情！賽車道旁「活春宮」擋不住

初一2死火燒車！　國道如「紅色煉獄」影片曝

店家除夕夜「拍謝沒菜了」她30天前訂位氣炸

女清潔隊長劈材　揪出20億毒品走私案

司機勇救21名乘客卻命喪火窟　女兒聞訊淚崩

女駕駛正面照曝光　酒駕失控自撞釀2死9傷　

鄰除夕夜亂砍　新北一家四口倒血中

口罩兇妹合照鋼鐵人萬人朝聖　IG帳號曝光

信義區過年變空城！他嗨喊：台北人的年假來了

動物園辦「虎兔交接」...下秒老虎大口撲咬

更多

最夯影音

更多
動物園舉行「虎兔交接」新年儀式！下秒老虎撲咬兔子...恐怖瞬間曝

動物園舉行「虎兔交接」新年儀式！下秒老虎撲咬兔子...恐怖瞬間曝
橘貓爬神桌「偷喝貔貅水」　媽無奈：不夠才喝自己的

橘貓爬神桌「偷喝貔貅水」　媽無奈：不夠才喝自己的

外送員路上遇迷路蜜袋鼯！　「AAA」魔性叫聲網歪樓笑翻

外送員路上遇迷路蜜袋鼯！　「AAA」魔性叫聲網歪樓笑翻

「鬼切超車」突開後車廂　 駕駛驚見春聯笑傻PO網

「鬼切超車」突開後車廂　 駕駛驚見春聯笑傻PO網

人文、交通、機能一次擁有　國民岳父李㼈力推「首岳」

人文、交通、機能一次擁有　國民岳父李㼈力推「首岳」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面