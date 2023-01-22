旺兔歲福！朱立倫和14縣市首長聯袂賀年　展現國民黨團結氣勢

▲朱立倫和14縣市首長聯袂賀年 展現國民黨團結氣勢。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

辭舊迎新，又到了一年一度的春節，家家戶戶喜洋洋迎新春的同時，中國國民黨邀請執政14縣市的縣市首長透過影片與黨主席朱立倫一同賀年，在祝福民眾新年快樂的同時，不僅展現國民黨厚實的地方執政基礎，更象徵全黨團結迎接2023金兔年。

在這支賀年影片中，國民黨執政14縣市首長全到齊，穿上喜氣洋洋的新衣說吉祥話道恭喜。國民黨在全台六都中執政四都，創下歷來最佳成績，台北市長蔣萬安祝福大家「新年快樂、鴻兔大展」；新北市長侯友宜以「兔吉利來」閩南語諧音「兔錢入來」祝福大家賺大錢；桃園市長張善政也祝福大家「兔年行大運、玉兔臨春、恭喜發財」；台中市長盧秀燕不僅祝福全民錢兔似錦，更邀大家來台中「蹦蹦跳跳過新年」！朱立倫則壓軸現身，祝賀全民旺兔歲福「旺旺兔年，歲歲有福」兔年新年快樂。

橫跨北疆到國境之南的十縣市也毫不遜色，包括基隆市長謝國樑、新竹縣長楊文科、彰化縣長王惠美、南投縣長許淑華、雲林縣長張麗善、嘉義市長黃敏惠、宜蘭縣長林姿妙、花蓮縣長徐榛蔚、台東縣長饒慶鈴及連江縣長王忠銘等，也都在影片中現身，不僅祝福民眾玉兔賜福、兔來運轉、揚眉兔氣，也盼民眾能到各地走春，實地體驗國民黨執政縣市的美好風光與春節特色活動。

這支賀歲影片不僅充分展現國民黨給民眾的新年祝福，也展現出國民黨從地方到中央大團結的氣勢。邁向2023金兔年，國民黨將持續奉行「走對的路、提對的人、團結一致、無私無我」等正確價值，共同努力盼能獲得更多民眾支持與認同。