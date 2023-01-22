走春必去汐止康誥坑溪　夜櫻搶先曝光！最佳賞櫻期看這邊

▲汐止康誥坑溪。（圖／新北市政府 綠美化環境景觀處提供，下同）



記者崔至雲／新北報導

春節連假十天必去景點之一汐止康誥坑溪，沿岸200株台灣山櫻，花色為濃桃紅色，花型呈吊鐘狀，預估自1月中開始陸續綻放，約1個月的賞花期。新北市政府景觀處主辦「2023新北蒔花好綻-浪漫櫻花季」將帶給民眾滿滿浪漫櫻花氛圍。「2023新北蒔花好綻-浪漫櫻花季」，已於日前開幕點燈。現在開始一直到三月，想賞櫻的民眾都可來新北市欣賞天降「粉紅花雨」美景，感受浪漫氣息。

新北市汐止區康誥坑溪兩岸，河岸旁的步道平緩、溪畔與兩側櫻花交映的美景，美不勝收。今年汐止區公所與里辦公處，於康誥坑溪畔精心佈置燈飾，2月12日前讓民眾能近距離在夜間欣賞「溪澗夜櫻」，歡迎前往賞櫻、拍照和打卡。另外1月28日，也將舉辦新春賞櫻慶元宵活動，與民眾一起同樂，增添年節元宵歡慶氣氛，邀請民眾到新北市來旅遊賞花，感受新北市的美麗與活力。

新北市政府農業局長李玟提醒賞櫻的民眾，可搭乘大眾運輸前往賞櫻，想知道更多新北市各地的櫻花花況，可以瀏覽景觀處架設的「2023新北蒔花好綻-浪漫櫻花季」花況網站，或在FB「賞花快報」粉絲團按讚追蹤，即可更清楚的掌握各地區花況及活動資訊。景觀處將更即時、更詳盡的新北市櫻花情報分享給大家。

