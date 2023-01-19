台疆祖廟大觀音亭暨祀典興濟宮　 歡迎全國信眾來走春

▲大觀音亭暨祀典興濟宮更於新春舉辦一系列慶典活動，歡迎信眾來亭宮參拜，祈求運勢順遂如意。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2023年農曆癸卯兔年將臨，過年到廟安燈祈福是民間傳統，大觀音亭暨祀典興濟宮更於新春舉辦一系列慶典活動，包括除夕子夜團拜發送2百元的紅包、正月初一起一連3天的「禮拜三千佛祈福消災法會」、廟埕文創市集和躦轎腳等，更安排「觀興風采十年大事紀成果展」，歡迎信眾來亭宮參拜，祈求運勢順遂如意。

各宮廟供奉的主神不一，信眾各自有歡喜和親近的神明，大觀音亭主奉觀音佛祖，祀典興濟宮主奉醫神保生大帝，「佛、道同祀」最為特殊，各有「粉絲團」信眾，新春期間，民眾習慣到廟點燈祈福全家平安順利，雖然物價在漲，點燈服務費用不漲，現場櫃台點燈，除了蓮花燈1000元外，其餘燈種一律500元，今年更增加位在廟內各區的「粉彩心燈」，每到傍晚，心燈亮起，充滿歡喜的祝福！

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興濟宮太歲燈，癸卯兔年值年太歲星君為「皮時大將軍」，生肖屬兔犯太歲，對沖生肖為雞，偏沖到鼠和馬二種生肖者，依習俗建議加安太歲燈，保佑平安。

亭宮於除夕（1月21日）子時11時舉行啟扉團拜，將由董事長吳福春率領董事、職員工和信眾參拜眾新迎新送舊，並發送紅包給參與的信眾，紅包二百元共有300份，領完為止。

初一起至初三，大觀音亭舉辦「禮拜三千佛祈福消災法會」，由大仙寺師父群帶領誦經團唱誦佛音，也歡迎信眾參與，新春期間一念佛號一淨心，展開吉祥如意好伊始﹔興濟宮前則安排躦轎腳活動，讓民眾藉此獲得平安保佑。

廟埕今年開辦文創市集，有咖啡、披薩等小吃，並有布作雜貨等，另設版畫年畫攤位，繼去年推出虎爺愛吃炸雞版畫獲得喜愛，今年再度以兔做為吉祥版畫主題，更延續製作萌虎賀年的年畫，讓信眾有更多選擇。

之前舉辦過的「觀興風采十年大事紀成果展」，再度於新春初一至初八上午10時至下午4時，在廟內的會議室展出，讓喜好宗教文化的民眾，可再度參觀本亭宮文教工作的成果。

目前點燈者加贈癸卯兔年一元吉祥平安幣，送完為止，亭宮呼籲民眾提早來廟安燈，避免新春期間點燈排隊人潮，過年時即可輕鬆來廟參拜，全體董事和員工祝福信眾吉祥平安。