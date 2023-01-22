5生肖2023年注意血光之災！　命理專家曝3招化解

記者崔子柔／綜合報導

新年會有不同運勢，除了求財運外，也要化解不好的血光之災，「命理界阿湯哥」湯鎮瑋老師就分享，2023年生肖屬牛、龍、羊、雞、狗的人，要特別注意病災意外。

湯鎮瑋老師表示，有時候遇到流年、血光之災等運氣不是很好的狀況，可以透過「捐血」的方式來化解，如果不敢捐血的話，可以透過中醫「放血」來讓血脈暢通，另外還有簡單的方式，像是霧眉，就會流出不少血來化解血光。

生肖牛：

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屬牛人帶了災煞星、喪門星，所以在今年初可能比較容易遇到人生無常的事情，發生在自己或周邊的人身上都有可能，應該特別留意過去出現過的不舒服症狀。

生肖龍：

屬龍人今年帶了病符星，一定要把抵抗力養好，不要在工作上太操勞，記得找機會舒壓、補充睡眠，特別要注意泌尿系統和腸胃的狀況。

▲湯鎮瑋老師提醒，5生肖今年可能碰上血光之災。（示意圖／pakutaso）



生肖羊：

屬羊人今年有白虎星入座，要當心血光意外，在交通方面得特別注意，或是可能有老毛病復發，要開刀的狀況。

生肖雞：

屬雞人2023年正沖太歲，情緒上的壓力感會倍增，如果碰上能花錢消災、捐錢的機會不要吝嗇，要特別注意在進行高危險活動時，可能因為情緒激動發生意外。

生肖狗：

屬狗人逢到晦氣星，今年應該盡可能避開賭場等聲色場所，會讓好運氣消失，醫院、喪家也盡量少去，避免出現沖煞的狀況。

貼心提醒－民俗說法僅供參考，請勿過度迷信－