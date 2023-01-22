　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

3年魔咒催婚必分！女王常收粉絲私訊這問題　告誡：強求沒好結局

▲▼情侶吵架,爭吵,分手,吵架,不開心,爭執,戀人 。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲很多「不婚不生」的人，仍會遇到希望改變的另一半，在被催婚之後只能面臨分手 。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者林育綾／綜合報導

暢銷作家女王在出版《愛自己》12年後，對於「愛自己」又有新體悟，發現它不只是口號，而是生而為人最基本的能力。她在新書中也舉出一位朋友「3年魔咒」案例，由於堅持不結不生，每次被催婚就分手，提到有些人會勉強另一半為自己改變，「當你希望別人為你改變時，你就要有他隨時會後悔的風險。」

女王近來出新書《愛對自己》，表示12年前寫《愛自己》的時候，是她單身、感情卡關的時候，而她寫書大部分的力量，其實是寫給自己看的，「我療癒了自己，也療癒了你們。」更坦承當時並不是很愛自己。

[廣告]請繼續往下閱讀...

她在新書自序提到，「我們天生都很怕別人不喜歡自己，生活上、交友上、感情上⋯⋯總是希望可以表現好的那一面，隱藏不好的一面，因為真實的我們太不完美，怕被笑、被酸、被討厭⋯⋯常常一不小心，變成了討好的性格。」

現在發現「愛自己」成為更難的課題，因為可能「用錯的方式愛自己」，經過多年也逐漸找到愛自己的真正意義，從接受、了解，到好好的擁抱自己，「我們不是努力去做一個美好的人，而是懂得面對接納自己的不美好。」

▲愛情,戀愛,情侶,夫妻。（圖／pexels）

▲她觀察很多人會在愛情中「勉強」，但她說「強求來的都沒好結局。」（示意圖／pexels）

她也有感於很多人會在愛情中「勉強」，但無論是勉強自己、勉強別人，得來的都不是真的，像是要求「不婚不生」的人為自己改變，常有讀者問她類似問題，「對方說他不婚不生，還要繼續交往嗎？能期待有好結果嗎？可能會結婚嗎？」她說，「有！但老實說，強求來的都沒好結局。」、「他能跟你結婚、生小孩，但不代表他會甘願、你會幸福。這真的是兩回事。」

女王舉例，她一位男性朋友說自己的感情有「3年魔咒」，因為他不想結婚，但每任女友交往到第3年都會催婚，最後也都因為他不婚而分手。其實他很誠實，交往前都會告知「不婚」，只是女生總會有期待想改變他。

不過她分享，這個男人後來還是結婚了，跟一位不要求他結婚的女人，但前提是「不生小孩」，還好女生也不想生。但如果有些人要求另一半生小孩，事後卻抱怨對方沒有責任感，對方可能會說「小孩是你自己要生的！」女王認為，對方可能真的沒那麼愛小孩，只是因為你想生就配合，「但不要以為生了就能改變他」。

她強調，「當你希望別人為你改變時，你就要有他隨時會後悔的風險。」而不喜歡婚姻、不愛小孩，本來就沒對錯，「就像你養不養寵物、愛不愛吃辣、喜歡什麼音樂⋯⋯都是個人喜好。

▲▼女王新書《愛對自己》。（圖／圓神出版）

▲女王新書《愛對自己》。（圖／圓神出版）

女王在今年新書《愛對自己》從以往的辛辣，到如今更成熟，走過單身，進入婚姻、有了孩子，筆調更顯溫柔同理，緩緩道出身為女性的兩難，在淬鍊下蛻變成長，學著用對的方式付出愛，學著圓融經營任何一段關係，包含最親密的自己，由圓神出版發行。

ET快訊
快訊／大龍峒保安宮國運籤開出了！
湧蓮寺抽出國運籤！　ETtoday祝讀者鴻兔大展
超猛！鎮瀾宮頭香是「大甲粉腸哥」　3度抱走1.8萬金媽祖
除夕夜16人吃空氣！店家「拍謝沒菜了」
曾預言「林智堅退選」！　百年大廟抽出國運籤
大年初一「勿犯9大禁忌」！　這時段洗澡洗頭都不行
「一張圖」測你聰明還是笨
新北一家四口倒血泊中！　吃年夜飯遭鄰居闖入亂砍
網美認了！　私密照是她本人

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台南祀典大天后宮　恢復停辦3年除夕開廟門搶頭香祈平安

快訊／大龍峒保安宮國運籤開出：等待明朝鼓浪息，還君自在任遷移

3年魔咒催婚必分！女王常收粉絲私訊這問題　告誡：強求沒好結局

氣溫驟降易釀心血管疾病好發　北榮桃園分院籲正視心血管健康

除夕夜16人吃空氣！嘉義店家「拍謝沒菜了」　她氣炸：30天前訂位

橘惡魔除夕夜現身了！重現國慶經典歌曲　祝台人新春快樂

研發極化解碼減少運算量　元智教授獲創新技術博覽會發明銀獎

春節赴日旅遊注意！　攜溫泉蛋、快煮麵入境「挨罰3萬元」

過年紅包怎麼包？晚輩長輩「行情大不同」　2地雷千萬別踩

認了私密照是她！網美「被光影話術騙了」遭轟　攝影師：電腦被駭

動物園舉行「虎兔交接」新年儀式！下秒老虎撲咬兔子...恐怖瞬間曝

「鬼切超車」突開後車廂　 駕駛驚見春聯笑傻PO網

外送員路上遇迷路蜜袋鼯！　「AAA」魔性叫聲網歪樓笑翻

橘貓爬神桌「偷喝貔貅水」　媽無奈：不夠才喝自己的

三花貓鼻孔塞門縫嗨玩 見人來撇頭望旁邊裝蒜

速食店冰淇淋奇特吃法 加番茄醬竟變「酸梅冰」

初一「14禁忌」勿踩雷！ 早餐別吃稀飯、避免借貸　

國3大溪段「8車連環撞」　車尾被撞扁3人受傷！

外送員沒死！等拿雞肉飯車被偷　台中偷車賊10分鐘後遭火車撞死

愛貓逛展哈氣找嘸原因 拿「假貓」牠秒暴怒出拳

台南祀典大天后宮　恢復停辦3年除夕開廟門搶頭香祈平安

快訊／大龍峒保安宮國運籤開出：等待明朝鼓浪息，還君自在任遷移

3年魔咒催婚必分！女王常收粉絲私訊這問題　告誡：強求沒好結局

氣溫驟降易釀心血管疾病好發　北榮桃園分院籲正視心血管健康

除夕夜16人吃空氣！嘉義店家「拍謝沒菜了」　她氣炸：30天前訂位

橘惡魔除夕夜現身了！重現國慶經典歌曲　祝台人新春快樂

研發極化解碼減少運算量　元智教授獲創新技術博覽會發明銀獎

春節赴日旅遊注意！　攜溫泉蛋、快煮麵入境「挨罰3萬元」

過年紅包怎麼包？晚輩長輩「行情大不同」　2地雷千萬別踩

認了私密照是她！網美「被光影話術騙了」遭轟　攝影師：電腦被駭

年度10大事件／中華女籃闖入U19世界盃　張聿嵐登FIBA官網

獨／父女搏命開戰「插頭香」！　正妹女房仲卡贏老爸喊：超爽　

「戰爭沒有贏家」　馬英九除夕祈願：希望兩岸儘快回到10年前

TOYOTA今年要推「入門跨界7人座休旅」！台灣未來有望導入

快訊／賴清德、馬英九法鼓山撞鐘　致詞談「兩岸和平」互別苗頭

台南祀典大天后宮　恢復停辦3年除夕開廟門搶頭香祈平安

年度10大事件／格林開季前揮拳揍普爾　勇士王朝恐解體

宵夜首選！網推爆「10大追劇泡麵」榜單來了　冠軍最夯口味是它

快訊／大龍峒保安宮國運籤開出：等待明朝鼓浪息，還君自在任遷移

34家投注站開百萬紅包！台中2間前年「生出」億萬富翁　強運擋不住

喵皇半夜溜奴才房拜拜「唸咒語」　爸轉頭飆罵三字經：皮在癢484

生活熱門新聞

店家除夕夜「拍謝沒菜了」她30天前訂位氣炸

即／保安宮國運籤開出「等待明朝鼓浪息」

6款刮刮樂！　這張「中獎率100%」快買

2000萬刮刮樂今晚開？除夕「這1生肖」偏財運旺

初一14禁忌！早餐吃「它」窮整年

口罩兇妹合照鋼鐵人萬人朝聖　IG帳號曝光

過年愛愛禁忌曝光　「第一炮」最好選這天

4生肖有雙喜　愛情事業兩得意　　　

過年哪個習俗最該廢除？　一票秒選這點：根本陋習

過年2波極冷空氣接力！寒流「最凍時間曝」　北部高山可望追雪

命理師曝「初一這2時間招財」：拜完馬上接大case

網美認了私密照是她！攝影師：電腦被駭

除夕到初五「過年禁忌一次看」

除夕吃團圓飯！民俗專家點名「3道菜」別上桌

更多熱門

相關新聞

不婚不生的人　可能會結婚嗎？

不婚不生的人　可能會結婚嗎？

真正愛你的人，會讓你得到絕對的重視、尊重、承諾和行動。如果沒有（不要騙自己）就是你該好好停損了。不要逼他、不要求他，也不要等他。因為，強求來的都沒好結局。

沒人要　好過被錯的人耽誤一生

沒人要　好過被錯的人耽誤一生

英女王死因並非「年老」！新書揭露真實原因

英女王死因並非「年老」！新書揭露真實原因

7法則學會與自己對話

7法則學會與自己對話

覺得他人自私的你，其實才最自私

覺得他人自私的你，其實才最自私

關鍵字：

女王圓神出版愛自己

讀者迴響

熱門新聞

大年初一「勿犯9大禁忌」！

鄰除夕夜亂砍　新北一家四口倒血中

快訊／夯劇綠葉男星除夕病逝！得年36歲

店家除夕夜「拍謝沒菜了」她30天前訂位氣炸

動物園辦「虎兔交接」...下秒老虎大口撲咬

即／保安宮國運籤開出「等待明朝鼓浪息」

6款刮刮樂！　這張「中獎率100%」快買

2000萬刮刮樂今晚開？除夕「這1生肖」偏財運旺

新竹白皙妹「15度低溫裸奔」警狂追幫穿衣

女清潔隊長劈材　揪出20億毒品走私案

即／鎮瀾宮頭香是大甲粉腸哥　3度蟬聯

湧蓮寺抽出國運籤「貴人一指笑顏開」

即／吃團圓飯…男突遭鄰捅破肚

初一14禁忌！早餐吃「它」窮整年

刮一半就知道中獎！「刮刮樂3英文代碼」曝光

更多

最夯影音

更多
動物園舉行「虎兔交接」新年儀式！下秒老虎撲咬兔子...恐怖瞬間曝

動物園舉行「虎兔交接」新年儀式！下秒老虎撲咬兔子...恐怖瞬間曝
「鬼切超車」突開後車廂　 駕駛驚見春聯笑傻PO網

「鬼切超車」突開後車廂　 駕駛驚見春聯笑傻PO網

外送員路上遇迷路蜜袋鼯！　「AAA」魔性叫聲網歪樓笑翻

外送員路上遇迷路蜜袋鼯！　「AAA」魔性叫聲網歪樓笑翻

橘貓爬神桌「偷喝貔貅水」　媽無奈：不夠才喝自己的

橘貓爬神桌「偷喝貔貅水」　媽無奈：不夠才喝自己的

三花貓鼻孔塞門縫嗨玩 見人來撇頭望旁邊裝蒜

三花貓鼻孔塞門縫嗨玩 見人來撇頭望旁邊裝蒜

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面