3年魔咒催婚必分！女王常收粉絲私訊這問題　告誡：強求沒好結局

▲很多「不婚不生」的人，仍會遇到希望改變的另一半，在被催婚之後只能面臨分手 。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者林育綾／綜合報導

暢銷作家女王在出版《愛自己》12年後，對於「愛自己」又有新體悟，發現它不只是口號，而是生而為人最基本的能力。她在新書中也舉出一位朋友「3年魔咒」案例，由於堅持不結不生，每次被催婚就分手，提到有些人會勉強另一半為自己改變，「當你希望別人為你改變時，你就要有他隨時會後悔的風險。」

女王近來出新書《愛對自己》，表示12年前寫《愛自己》的時候，是她單身、感情卡關的時候，而她寫書大部分的力量，其實是寫給自己看的，「我療癒了自己，也療癒了你們。」更坦承當時並不是很愛自己。

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她在新書自序提到，「我們天生都很怕別人不喜歡自己，生活上、交友上、感情上⋯⋯總是希望可以表現好的那一面，隱藏不好的一面，因為真實的我們太不完美，怕被笑、被酸、被討厭⋯⋯常常一不小心，變成了討好的性格。」

現在發現「愛自己」成為更難的課題，因為可能「用錯的方式愛自己」，經過多年也逐漸找到愛自己的真正意義，從接受、了解，到好好的擁抱自己，「我們不是努力去做一個美好的人，而是懂得面對接納自己的不美好。」

▲她觀察很多人會在愛情中「勉強」，但她說「強求來的都沒好結局。」（示意圖／pexels）



她也有感於很多人會在愛情中「勉強」，但無論是勉強自己、勉強別人，得來的都不是真的，像是要求「不婚不生」的人為自己改變，常有讀者問她類似問題，「對方說他不婚不生，還要繼續交往嗎？能期待有好結果嗎？可能會結婚嗎？」她說，「有！但老實說，強求來的都沒好結局。」、「他能跟你結婚、生小孩，但不代表他會甘願、你會幸福。這真的是兩回事。」

女王舉例，她一位男性朋友說自己的感情有「3年魔咒」，因為他不想結婚，但每任女友交往到第3年都會催婚，最後也都因為他不婚而分手。其實他很誠實，交往前都會告知「不婚」，只是女生總會有期待想改變他。

不過她分享，這個男人後來還是結婚了，跟一位不要求他結婚的女人，但前提是「不生小孩」，還好女生也不想生。但如果有些人要求另一半生小孩，事後卻抱怨對方沒有責任感，對方可能會說「小孩是你自己要生的！」女王認為，對方可能真的沒那麼愛小孩，只是因為你想生就配合，「但不要以為生了就能改變他」。

她強調，「當你希望別人為你改變時，你就要有他隨時會後悔的風險。」而不喜歡婚姻、不愛小孩，本來就沒對錯，「就像你養不養寵物、愛不愛吃辣、喜歡什麼音樂⋯⋯都是個人喜好。

▲女王新書《愛對自己》。（圖／圓神出版）

女王在今年新書《愛對自己》從以往的辛辣，到如今更成熟，走過單身，進入婚姻、有了孩子，筆調更顯溫柔同理，緩緩道出身為女性的兩難，在淬鍊下蛻變成長，學著用對的方式付出愛，學著圓融經營任何一段關係，包含最親密的自己，由圓神出版發行。