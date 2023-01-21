　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

屠夫殺豬「慘遭反殺」！40公分大刀插入動脈　噴血暈厥亡

▲美國研究指出，出現在豬隻身上的冠狀病毒，可能就人類健康構成威脅。（圖／取自免費圖庫Flcikr）

▲蔡姓屠夫屠宰豬隻，卻遭到豬撞倒，手上的屠刀也跟著鬆脫，插入自己的左腿。（示意圖／免費圖庫Flcikr）

記者柯振中／綜合報導

香港新界東上水屠房20日發生恐怖意外，61歲的蔡姓屠夫屠宰豬隻時，豬隻突然醒來狂奔，導致蔡男手上的屠刀鬆脫、插入自己的左腿，當場血流如注，等到醫護人員趕到時，人已經陷入昏迷，送醫搶救後不治身亡。

綜合港媒報導，蔡姓男子是上水屠房的資深屠夫，1999年就已入職工作，一路做到主管的職位，不料20日將豬隻電暈，準備進行屠宰時，豬隻突然清醒，開始掙扎、狂奔，也因此撞上了蔡姓男子。

蔡男遭撞後失去平衡，手上40公分長的屠刀也跟著鬆脫，不偏不倚插在左側膝蓋後方的動脈處，當場血流如注，蔡男也嚇得立刻跑出屠宰房間，向同事求助。

▼蔡姓屠夫工作時發生意外，遭到豬隻撞倒，手中的屠刀也跟著鬆脫，插入自己的左腿。（示意圖／免費圖庫Pexels）

▲豬。（圖／取自免費圖庫Pexels）

不過，蔡男疑似因為失血過多，在醫護人員抵達現場前，就已失去意識，被送到北區醫院搶救後，仍舊傷重不治。

對此，當地勞工處表示，對於有人在意外中身亡，他們感到相當難過，將對死者家屬致以深切慰問，處方也已派員到現場展開調查，同時向雇主發出警告，要求必須遵守職業安全、健康法例，並採取適當的預防措施，保護工作人員的施工安全。

 

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

ET快訊
資產滾到8位數！三寶奶爸「1招」買0050　靠股息養全家
莎莎認錄《營業中》超崩潰！　一看到浩子「真的快哭出來」
大船入港「衝撞高雄碼頭」畫面曝　船員看傻
10外甥拜年！集體找舅舅討紅包　他被「逼進牆角」表情超無奈
議員母除夕過世！悲痛喊話：第一次感受生命在手中消逝
快訊／除夕夜傳憾事　台中民宅火警「1人身亡」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸車廠遭駭客勒索　疑不付贖金被嗆「寧願花千萬請歌手」

10外甥拜年！集體找舅舅討紅包　他被「逼進牆角」表情超無奈

屠夫殺豬「慘遭反殺」！40公分大刀插入動脈　噴血暈厥亡

陸「玉兔二號」送兔年祝福　38萬公里外發回月球最新照片

炎上！保全驅趕小販竟縱火燒氣球「瞬間噴巨焰」人群爆炸畫面曝

正妹27歲變富婆！買下「夢想中房屋」過年送父母…全家嗨搬進豪宅

動物園辦「虎兔交接」儀式！下秒老虎撲咬小白兔...恐怖瞬間曝

陸田徑選手遭質疑「超像男人」　長髮、抱嬰兒近照曝！網再戰翻

母愛力量無限大！13年前「她被偷拍」轟動全中國　近況曝光藏洋蔥

陸名家「肥女」雕塑遭人嫌　網友笑噴：還有比他更奇葩作品

領完年終買刮刮樂試手氣　2外籍新娘爽中110萬元

SJ紀錄片憶車禍：圭賢好像快死了　成員突退團...「以為世界要崩塌了」

外送員沒死！等拿雞肉飯車被偷　台中偷車賊10分鐘後遭火車撞死

日駕駛狹路相逢難會車　黑車揪猜拳對決神化解

粿粿產後瘦15公斤！老公幫擠母乳　范姜彥豐乾掉讚口味：像水果牛奶

萌汪打預防針驚恐瞪大眼　全身抖不停：偶要勇敢！

屏東女高中生放學練獨立　搭錯車到台北阿公急報警

鼠寶睡到併軌「流出床外」　媽伸手接住...網笑：滑鼠？

新竹白皙長髮妹「15度低溫裸奔」　員警後方狂追幫穿衣

26歲騎士綠燈詭撞護欄　飛墜3層樓高橋下身亡

陸車廠遭駭客勒索　疑不付贖金被嗆「寧願花千萬請歌手」

10外甥拜年！集體找舅舅討紅包　他被「逼進牆角」表情超無奈

屠夫殺豬「慘遭反殺」！40公分大刀插入動脈　噴血暈厥亡

陸「玉兔二號」送兔年祝福　38萬公里外發回月球最新照片

炎上！保全驅趕小販竟縱火燒氣球「瞬間噴巨焰」人群爆炸畫面曝

正妹27歲變富婆！買下「夢想中房屋」過年送父母…全家嗨搬進豪宅

動物園辦「虎兔交接」儀式！下秒老虎撲咬小白兔...恐怖瞬間曝

陸田徑選手遭質疑「超像男人」　長髮、抱嬰兒近照曝！網再戰翻

母愛力量無限大！13年前「她被偷拍」轟動全中國　近況曝光藏洋蔥

陸名家「肥女」雕塑遭人嫌　網友笑噴：還有比他更奇葩作品

鄭州富士康恢復疫情前生產狀態　春節發留守員工6萬元大紅包

陸車廠遭駭客勒索　疑不付贖金被嗆「寧願花千萬請歌手」

5個小習慣開啟極簡生活　購物時先想「怎麼丟」、包包裡只放10樣東西

「4生肖」2023年有雙喜　財運旺、工作升職加薪　　　　

顏佑庭曝爸曾反對進演藝圈！　「堅持念藝術系」關房間冷戰1個月

「一喝酒就臉紅」是基因缺陷！50%台人都有　想練酒量…致癌率飆

防空、反艦飛彈如何對地攻擊？　PTT內行鄉民解答

資產滾到8位數！三寶奶爸「簡單1招」買0050　靠股息養全家

24歲海巡下士轉戰房仲　成交送iPhone14吸讚...年薪輾壓前東家

馬英九盼兔年「迎來大地回春」　「馬式春聯」5年變化看這

2姪兒狂噴「姑姑一定嫁不出去」 童語爆笑出賣：很兇又不穿內衣

大陸熱門新聞

動物園辦「虎兔交接」...下秒老虎大口撲咬

清宮過年奇葩「陪睡」習俗

58歲阿嬤甜嫁26歲小鮮肉！26年後悲慘現狀曝

新人結婚遭疊羅漢壓地！男賓客狂扯新娘服

26歲女行員捲款1783萬　整容潛逃25年落網

13年前「她被偷拍」轟動全中國　近況曝光藏洋蔥

夫妻掏光積蓄買房！帶3娃住毛坯房：交房租不如還貸款

用生命大掃除？大媽爬高樓窗戶打掃

遊樂園大擺錘突當機…遊客慘倒掛高空直擊

黑絲妹試穿「現場脫了」剩內衣　身分被起底

尾牙「堆2.73億現金」40位員工分！最多爽拿2240萬

女醫臉變形！收拾尪東西得知「恐怖真相」

西藏隧道雪崩人車活埋28死！搜救基本結束

5台灣藝人登央視春晚　蘇有朋同台成龍

更多熱門

相關新聞

YouTuber帶豬肉返台挨罰20萬！PO影片遭罵翻

YouTuber帶豬肉返台挨罰20萬！PO影片遭罵翻

YouTuber「台灣家庭在德國」近日返台過年，沒想到行李中放了一包德國香腸，因此遭罰20萬元，氣得妻子Sophia質疑「符合比例原則嗎」，消息傳開以後，Sophia的言論也慘遭網友罵爆。

把關校園食安　台東營養午餐未驗出萊克多巴胺

把關校園食安　台東營養午餐未驗出萊克多巴胺

什麼是「零碳排牛肉」？　它們如何抵銷碳排？

什麼是「零碳排牛肉」？　它們如何抵銷碳排？

新「食」代零碳牛肉躍上國際市場 台灣消費者買單嗎？

新「食」代零碳牛肉躍上國際市場 台灣消費者買單嗎？

「肉類vs.豆類」蛋白質誰更好？營養師解答

「肉類vs.豆類」蛋白質誰更好？營養師解答

關鍵字：

屠夫豬肉屠刀豬隻

讀者迴響

熱門新聞

快訊／夯劇綠葉男星除夕病逝！得年36歲

過年愛愛禁忌曝光　「第一炮」最好選這天

女清潔隊長劈材　揪出20億毒品走私案

新竹白皙妹「15度低溫裸奔」警狂追幫穿衣

動物園辦「虎兔交接」...下秒老虎大口撲咬

賀年恐罰1萬8！BMW X6 掀電動尾門「行動拜年車」

初一14禁忌！早餐吃「它」窮整年

中壢清秀妹短褲行乞　目標存500萬

除夕到初五「過年禁忌一次看」

過年哪個習俗最該廢除？　一票秒選這點：根本陋習

她抽「9000萬獎」拒母領走　主辦方懸賞找人

前AV女優揭秘　「普通女性拍A片」的4理由

浣熊睪丸凍在鐵軌　崩潰眼神死

明後天回暖！初二寒流強襲急凍3天　專家估「初三苗栗以北剩4℃」

2023年「12生肖」運勢！這生肖要小心投資失利

更多

最夯影音

更多
領完年終買刮刮樂試手氣　2外籍新娘爽中110萬元

領完年終買刮刮樂試手氣　2外籍新娘爽中110萬元
SJ紀錄片憶車禍：圭賢好像快死了　成員突退團...「以為世界要崩塌了」

SJ紀錄片憶車禍：圭賢好像快死了　成員突退團...「以為世界要崩塌了」

外送員沒死！等拿雞肉飯車被偷　台中偷車賊10分鐘後遭火車撞死

外送員沒死！等拿雞肉飯車被偷　台中偷車賊10分鐘後遭火車撞死

日駕駛狹路相逢難會車　黑車揪猜拳對決神化解

日駕駛狹路相逢難會車　黑車揪猜拳對決神化解

粿粿產後瘦15公斤！老公幫擠母乳　范姜彥豐乾掉讚口味：像水果牛奶

粿粿產後瘦15公斤！老公幫擠母乳　范姜彥豐乾掉讚口味：像水果牛奶

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面