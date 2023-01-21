屠夫殺豬「慘遭反殺」！40公分大刀插入動脈　噴血暈厥亡

▲蔡姓屠夫屠宰豬隻，卻遭到豬撞倒，手上的屠刀也跟著鬆脫，插入自己的左腿。（示意圖／免費圖庫Flcikr）



記者柯振中／綜合報導

香港新界東上水屠房20日發生恐怖意外，61歲的蔡姓屠夫屠宰豬隻時，豬隻突然醒來狂奔，導致蔡男手上的屠刀鬆脫、插入自己的左腿，當場血流如注，等到醫護人員趕到時，人已經陷入昏迷，送醫搶救後不治身亡。

綜合港媒報導，蔡姓男子是上水屠房的資深屠夫，1999年就已入職工作，一路做到主管的職位，不料20日將豬隻電暈，準備進行屠宰時，豬隻突然清醒，開始掙扎、狂奔，也因此撞上了蔡姓男子。

蔡男遭撞後失去平衡，手上40公分長的屠刀也跟著鬆脫，不偏不倚插在左側膝蓋後方的動脈處，當場血流如注，蔡男也嚇得立刻跑出屠宰房間，向同事求助。

▼蔡姓屠夫工作時發生意外，遭到豬隻撞倒，手中的屠刀也跟著鬆脫，插入自己的左腿。（示意圖／免費圖庫Pexels）



不過，蔡男疑似因為失血過多，在醫護人員抵達現場前，就已失去意識，被送到北區醫院搶救後，仍舊傷重不治。

對此，當地勞工處表示，對於有人在意外中身亡，他們感到相當難過，將對死者家屬致以深切慰問，處方也已派員到現場展開調查，同時向雇主發出警告，要求必須遵守職業安全、健康法例，並採取適當的預防措施，保護工作人員的施工安全。