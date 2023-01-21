大船入港芭比Q了！「衝撞高雄碼頭」畫面曝　船員看傻

▲貨船直直衝撞高雄港碼頭，影片在網路上瘋傳引起熱議。（圖／翻攝自tiktok／jasonho841）

記者吳奕靖、劉人豪／高雄報導



1艘蒙古籍雜貨船，2022年12月26日靠泊高雄港47號碼頭時，不慎直直撞上碼頭造成船頭凹陷，該段過程近日在網路瘋傳引起熱議。對此，高雄港務分公司指出，該起事故已由航港局進行海事調查，對於該船撞損碼頭修護事宜，已向船東進行相關求償程序。

有網友在TikTok分享一段27秒的影片，影片中可看到一艘大船面對鏡頭，緩緩的駛向碼頭，原以為會在撞上前即時轉向，沒想到直直撞上碼頭後偏移，讓船上的人手足無措跑來跑去。

該段影片搭配鄧家忠的洗腦神曲「芭比Q了」當配樂，原PO也發文說「船開去撞碼頭我的天，高雄9號碼頭，我的天，巴比q了，化學船」。其他網友看到後紛紛留言「船長是個狠角色」、「船頭好像凹掉了吧」、「船到橋頭自然直」、「物理煞船」、「測一下是不是酒駕」。

高雄港務分公司指出，經查證應為2022年12月26日1艘蒙古籍雜貨船「福瑞8628輪」於靠泊47號碼頭時，不慎碰撞該碼頭，非網傳的化學船碰撞9號碼頭，有關該起事故已由航港局進行海事調查，瞭解事故發生原因及相關責任，對於該船撞損碼頭修護事宜，已向船東進行相關求償程序。