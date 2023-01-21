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尪偷買手錶！謊稱3600元「結果貴10倍」　筋肉媽媽氣炸：想離婚

筋肉媽媽結婚10多年，育有一個兒子。（圖／翻攝自筋肉媽媽臉書）

▲筋肉媽媽結婚10多年，育有一個兒子。（圖／翻攝自筋肉媽媽臉書）

圖文／CTWANT

知名健身網紅筋肉媽媽結婚超過10年，育有一個兒子，時常在社群平台分享生活點滴。她近日發現老公買了手錶，還撒謊只要3600元，結果發現是10倍價格，讓她氣炸萌生想離婚的念頭。

筋肉媽媽在臉書提到，前陣子看到「超神乳霜特價！人妻搬2箱堆滿家尪看傻想離婚！」的新聞，看完覺得人夫玻璃心，沒想到自己也有類似遭遇，「我想這位人夫，應該不只是看到家裡堆滿乳霜心情很阿雜吧？這位人夫心裡的苦，應該很多層面吧？」

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筋肉媽媽透露，她日前去拿老公的包裹，發現盒子貼著名牌手錶的膠帶，因為對方已經有10幾隻，認為不可能再買，殊不知打開真的是手錶。雖然老公聲稱價格只要3600元，但她很是懷疑，查詢之後差點吐血，「不是3600是35000元」，坦言當下立刻想拿出離婚協議書，想要恢復單身「我心好累，我好無奈！」

筋肉媽媽發現老公又買手錶，當下氣炸想離婚。（圖／翻攝自筋肉媽媽臉書）

▲筋肉媽媽發現老公又買手錶，當下氣炸想離婚。（圖／翻攝自筋肉媽媽臉書）

之所以會有這樣的想法，筋肉媽媽分享內心交疊鋪陳，她對老公不爽的第一點，是想騙藏包裹片價格，「是高中生要騙媽媽嗎？夫妻間的信任，這點小事就可以逐漸累積會壞的啊！」痛訴對方以前就會偷買錶，每次都說價格很便宜，但實際上都上萬元。

筋肉媽媽指出，老公以前很會賺錢，要買什麼就自由消費她沒有意見，「但現在他領薪水的對象是我，我給的薪水是不能讓這位家管先生如此揮霍的啊！」其次，她不滿老公買了無法負擔的錶，一臉無辜樣說道：「我就很喜歡，每個月摳一點摳一點存起來的！」讓她感覺很像在質問兒子。

接著，筋肉媽媽忍不住想到自己，從老公生病開始需要長期復健，她一次怨言也沒有，扛起維持家計的責任，債務借款都自己處理，凡事都想到老公，「醫療保養費也沒少過他的、他愛買什麼能力範圍內我也會買」，無法接受老公明明有10幾隻手錶，卻還要貪心再買，認為對方根本沒把她放在心上過，如果有的話，就不會毫不考慮就買下來。

筋肉媽媽覺得老公都沒想過她的心情。（圖／翻攝自筋肉媽媽臉書）

▲筋肉媽媽覺得老公都沒想過她的心情。（圖／翻攝自筋肉媽媽臉書）

筋肉媽媽坦言，每次看別人粉專，得知太太們被老公照顧寵愛，自己內心則是飄過淡淡的哀傷，「因為我沒有啊，我就只有照顧人的份！」她已經沒有宣洩的出口，必須寫出來，「因為我太委屈太不爽了！」她不想再養個老公兒子，「我又不是真的他媽，我是老婆誒！」

經過這件事，筋肉媽媽了解到，婚姻就是繫著的一條細線上，一點點無聊的小事就是會讓人產生恢復單身的心情，所以人夫為了人妻亂買乳霜想離婚，現在看來情有可原。

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