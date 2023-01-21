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客砸113元買2顆貢丸！外送員一看距離嚇到…網笑：貧窮限制想像

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▲外送員接到只點了「2顆貢丸」要價113元的訂單，且距離有4.9公里。（圖／翻攝自臉書「外送員的奇聞怪事」）

圖文／CTWANT

台灣近年外送風氣越來越盛行，許多外送員在送餐時，或多或少會碰到許多奇葩又特別的訂單要求。有一名外送員，最近就接到一份相當「特別」的訂單，有一名客人透過外送平台，只點了「2顆貢丸」，但要價113元，且外送距離還有4.9公里。這麼奇葩的訂單，讓外送員直呼「我笑了」，還開玩笑說，相信這貢丸一定非常好吃。文章曝光後，其他網友也笑說「貧窮限制我的想像」。

一名外送員在臉書「外送員的奇聞怪事」發文分享，他日前送餐時發現一名客人的訂單相當特別，從頭到尾只單點2顆貢丸，且光是2顆貢丸，就要價113元，而且要求外送的距離也有點遠，「兩顆貢丸113，這個貢丸一定很好吃，客人不惜花巨款也要吃到…距離4.9公里」。

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網友看到後紛紛留言「傳說中的灑尿牛丸」、「貧窮限制我的想像」、「財務自由你懂嗎？」、「取單時應該也買一份吃吃看」。也有外送同行看到這種訂單發文，也忍不住分享外送經驗表示，「正常啦，上次接到一單，買一把蔥花了快200」、「我有送過麥當勞中可（中杯可樂）的，4公里多搖過去根本就沒氣了」。

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