16歲少女設局仙人跳！　傻男帶跳蛋繩索赴約GG了

▲16歲少女設局仙人跳。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者葉國吏／綜合報導

20歲郭姓男子缺錢，竟然把腦筋動到自己16歲小女友身上。他慫恿女友上網誘拐少年約砲，並設局仙人跳洗劫。沒想到被害人太窮，身上只有5倍券跟1千存款，最後郭男等3人被逮，一審依加重強盜罪重判7年2月。二審認罪並賠被害人26萬8000元獲得諒解，二審改輕判4年徒刑。

根據判決書指出，20歲郭姓男子因缺錢花用，竟然慫恿16歲小女友上網約砲仙人跳。他們先找來15歲蕭姓少年加入犯案，隨後少女再利用交友軟體「cheers」上網找尋對象，最後一位20多歲林姓男子上勾，相約前往旅館。

林男前往赴約，身上還帶著跳蛋、繩索等用具，只是抵達後郭男、蕭男敲門衝進去拿刀抵住林男。這時林男才知被仙人跳，甚至還被刀劃傷，最後身上提款卡跟6000元的5倍券都被搶走，只是林男存款只有1千元。

林男被搶後立即報警，循線逮到郭男等3人，法院審理後認定郭男搶走林男5倍券，觸犯《刑法》結夥三人攜帶兇器強盜罪，判7年2月；提領林存款觸犯《刑法》非法由自動付款設備取財罪，判處拘役30日，至於蕭姓少年則判處3年6月。後來2人不服上訴，最後郭男跟林男和解，二審輕判四年。