　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

16歲少女設局仙人跳！　傻男帶跳蛋繩索赴約GG了

▲▼男女、性愛、做愛、上床。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲16歲少女設局仙人跳。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者葉國吏／綜合報導　

20歲郭姓男子缺錢，竟然把腦筋動到自己16歲小女友身上。他慫恿女友上網誘拐少年約砲，並設局仙人跳洗劫。沒想到被害人太窮，身上只有5倍券跟1千存款，最後郭男等3人被逮，一審依加重強盜罪重判7年2月。二審認罪並賠被害人26萬8000元獲得諒解，二審改輕判4年徒刑。

根據判決書指出，20歲郭姓男子因缺錢花用，竟然慫恿16歲小女友上網約砲仙人跳。他們先找來15歲蕭姓少年加入犯案，隨後少女再利用交友軟體「cheers」上網找尋對象，最後一位20多歲林姓男子上勾，相約前往旅館。

林男前往赴約，身上還帶著跳蛋、繩索等用具，只是抵達後郭男、蕭男敲門衝進去拿刀抵住林男。這時林男才知被仙人跳，甚至還被刀劃傷，最後身上提款卡跟6000元的5倍券都被搶走，只是林男存款只有1千元。

林男被搶後立即報警，循線逮到郭男等3人，法院審理後認定郭男搶走林男5倍券，觸犯《刑法》結夥三人攜帶兇器強盜罪，判7年2月；提領林存款觸犯《刑法》非法由自動付款設備取財罪，判處拘役30日，至於蕭姓少年則判處3年6月。後來2人不服上訴，最後郭男跟林男和解，二審輕判四年。

 
ET快訊
Joeman資產擠進全台前1%！　靠「4關鍵1幹話」28K業
陳建仁接閣揆意願低？原因曝光　傳蔡英文改徵詢「他」
除夕「紅包行情」一次看　7項禁忌注意！第4點犯了等於白拿
台女抽到「9000萬大獎」拒讓媽媽領走　主辦方祭10萬現金懸
除夕到初五「過年禁忌一次看」！禁睡懶覺　這兩天不宜出門

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

男網友要買跑車　老爹衝銀行匯320萬…員警+女兒苦勸阻詐

16歲少女設局仙人跳！　傻男帶跳蛋繩索赴約GG了

獨／揭秘「創意私房」練金術　偷拍3台柱噁爛手法曝年收8百萬

兒子酒駕遭逮！她慘遭連坐罰　悲喊「我超過100kg」：不要吊我照

走春小心｢多一隻手｣！北市這場所偷兒最愛　包包手機別亂放

台中41萬銀髮族逾2萬失智　警方多管齊下找回老大人

台女在烏國當護士？癡情翁捧15萬想助她回國　警揭殘酷真相

這塊木頭不對勁...女清潔隊長立刻劈材　揪出20億毒品走私案！

台東「綠島之晟」出航故障14人海上漂　海巡船艇出動救援

涉詐勞退準備金纏訟6年無罪　喜滿客再向前老總求償結果出爐

領完年終買刮刮樂試手氣　2外籍新娘爽中110萬元

外送員沒死！等拿雞肉飯車被偷　台中偷車賊10分鐘後遭火車撞死

SJ紀錄片憶車禍：圭賢好像快死了　成員突退團...「以為世界要崩塌了」

日駕駛狹路相逢難會車　黑車揪猜拳對決神化解

屏東女高中生放學練獨立　搭錯車到台北阿公急報警

粿粿產後瘦15公斤！老公幫擠母乳　范姜彥豐乾掉讚口味：像水果牛奶

新竹白皙長髮妹「15度低溫裸奔」　員警後方狂追幫穿衣

26歲騎士綠燈詭撞護欄　飛墜3層樓高橋下身亡

萌汪打預防針驚恐瞪大眼　全身抖不停：偶要勇敢！

美式賣場買年貨爆火氣 停車糾紛驚動快打部隊

男網友要買跑車　老爹衝銀行匯320萬…員警+女兒苦勸阻詐

16歲少女設局仙人跳！　傻男帶跳蛋繩索赴約GG了

獨／揭秘「創意私房」練金術　偷拍3台柱噁爛手法曝年收8百萬

兒子酒駕遭逮！她慘遭連坐罰　悲喊「我超過100kg」：不要吊我照

走春小心｢多一隻手｣！北市這場所偷兒最愛　包包手機別亂放

台中41萬銀髮族逾2萬失智　警方多管齊下找回老大人

台女在烏國當護士？癡情翁捧15萬想助她回國　警揭殘酷真相

這塊木頭不對勁...女清潔隊長立刻劈材　揪出20億毒品走私案！

台東「綠島之晟」出航故障14人海上漂　海巡船艇出動救援

涉詐勞退準備金纏訟6年無罪　喜滿客再向前老總求償結果出爐

中職最年輕先發勝　王則鈞享受斜槓新人生

「大寒」後2生肖正偏財運齊飆　過年彩券、刮刮樂買起來！

「大寒」後2生肖正偏財運齊飆　過年彩券、刮刮樂買起來！

新春6個時尚關鍵字　粉色單品、基本款白襯衫穿出全新個人風格

男網友要買跑車　老爹衝銀行匯320萬…員警+女兒苦勸阻詐

感受花園城市美好！　春節就去中興新村體驗文化藝術氛圍

財神爺最愛「4縣市」！高雄第一　去年催生8位億萬富翁

壽山動物園走春去！「用1招」公車免費搭　期間限定只到2／28

被客戶潑水不言退！　「房仲小姐姐」開17直播、YouTube拓人脈

Joeman資產擠進全台前1%！靠「4關鍵1幹話」致富　28K業務→千萬富豪

老公養「巴西黑」獵奇蛻皮！畫面讓她生理厭惡...卻全程看完

社會熱門新聞

新竹白皙妹「15度低溫裸奔」警狂追幫穿衣

女清潔隊長劈材　揪出20億毒品走私案

外送員沒死！等拿雞肉飯車被偷　偷車賊慘遭火車撞死

「第1次給阿姨好不好」女伸手亂摸慘了

穴居涵洞多年…男披薄外套「凍死石縫中」

即／國1南下岡山段事故！多部轎車追撞

屏東高中女放學搭錯車　竟環台半圈坐到北車

獨／女住戶被推「撞桌昏厥」　刺青管委嗆：死了就埋

恐怖畫面曝！騎士詭異直衝護欄　飛墜3樓高橋下亡

台中BMW停大馬路爽睡！被叫醒竟直撞警車

水泥車違規左轉害死情侶　司機下場曝

「反骨男孩」餐廳合夥人竟是大麻藥頭　被逮後認罪

即／台中外送員闖平交道疑自摔　卡鐵道慘遭撞死

走春注意！北市這場所偷兒最愛

更多熱門

相關新聞

傳播妹百般挑逗　富少摩鐵爽完中計

傳播妹百般挑逗　富少摩鐵爽完中計

黃姓大學生得知同學阿凱（化名）家境富有，竟與友人合謀策畫仙人跳，找來傳播妹誘拐阿凱發生性行為，完事後友人裝成經紀公司指稱阿凱下藥硬上，恐嚇要他拿出300萬來處理，阿凱與父親討論後察覺有異並未付款，並報警提告，阿凱因為此事不但輟學、母親也因操勞而罹癌，對黃姓同學與友人求償300萬，法院審後判賠80萬，可上訴。

遇仙人跳囚2天　2路人接連強盜186萬

遇仙人跳囚2天　2路人接連強盜186萬

23歲男討債慘遭仙人跳...5煞痛毆逼尻槍！

23歲男討債慘遭仙人跳...5煞痛毆逼尻槍！

女按摩師誘客摸臀　仙人跳撈4千萬

女按摩師誘客摸臀　仙人跳撈4千萬

柔道高手找女友仙人跳　他花2500等洗澡被打爆

柔道高手找女友仙人跳　他花2500等洗澡被打爆

關鍵字：

仙人跳

讀者迴響

熱門新聞

新竹白皙妹「15度低溫裸奔」警狂追幫穿衣

女清潔隊長劈材　揪出20億毒品走私案

明後天回暖！初二寒流強襲急凍3天　專家估「初三苗栗以北剩4℃」

辣模怒控400萬粉YouTuber「亂摸我奶跟下面」：等著吃官司

浣熊睪丸凍在鐵軌　崩潰眼神死

初一到初五3星座財運紅翻天

初一14禁忌！早餐吃「它」窮整年

外送員沒死！等拿雞肉飯車被偷　偷車賊慘遭火車撞死

她抽「9000萬獎」拒母領走　主辦方懸賞找人

網購年菜名店出包　205人苦等：感覺被詐騙

5種鍋物「鈉含量爆高」！第1名超清澈…網看傻

除夕到初五「過年禁忌一次看」

3℃「極寒流」亂春節！　來襲時間曝光

YouTuber帶豬肉返台挨罰20萬！PO影片遭罵翻

劇組手滑摔破「最後三只」故宮碗

更多

最夯影音

更多
領完年終買刮刮樂試手氣　2外籍新娘爽中110萬元

領完年終買刮刮樂試手氣　2外籍新娘爽中110萬元
外送員沒死！等拿雞肉飯車被偷　台中偷車賊10分鐘後遭火車撞死

外送員沒死！等拿雞肉飯車被偷　台中偷車賊10分鐘後遭火車撞死

SJ紀錄片憶車禍：圭賢好像快死了　成員突退團...「以為世界要崩塌了」

SJ紀錄片憶車禍：圭賢好像快死了　成員突退團...「以為世界要崩塌了」

日駕駛狹路相逢難會車　黑車揪猜拳對決神化解

日駕駛狹路相逢難會車　黑車揪猜拳對決神化解

屏東女高中生放學練獨立　搭錯車到台北阿公急報警

屏東女高中生放學練獨立　搭錯車到台北阿公急報警

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面