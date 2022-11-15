柔道高手找女友仙人跳！他花2500等洗澡被打爆　黑白雙煞下場曝

▲柔道高手涉嫌聯手外籍女友設局仙人跳買春男。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名蔡姓柔道高手和外籍女友「LALA」涉嫌設局仙人跳買春的黃姓男子，還找來楊姓健身教練朋友幫忙，趁黃男到LALA房間洗澡之際，蔡、楊兩人分別穿著全身黑、白衣服衝入，洗劫手機等財物，黃男想趁機逃跑還被兩人持鋁棒修理，事後蔡男一審被判徒刑6月，緩刑2年，全案上訴後，高雄高分院認為蔡涉犯刑期更重的強盜罪，改判徒刑4年。可上訴。

判決指出，蔡姓男子身高183公分，有柔道2段的證書，2019年7月5日晚間，蔡男的外籍女友子LALA接獲黃男的性交易邀約，蔡男認為有機可圖，於是找了另一名身高178公分楊姓健身教練聯手計畫仙人跳，由LALA約黃男上門。

當天晚上10點多，LALA約了黃男到三民區某大樓套房，收了2500元後先進浴室洗澡，黃男在床上等待，蔡和楊男分別穿著全黑、全白衣服衝入，質問黃男為什麼對LALA不禮貌？黃男一臉狐疑，隨即被2人持鋁棒毆打、洗劫黃手機和錢包，黃一度欲逃離未果，再度被修理。案經轄區警方依強盜罪，移送高雄地檢署偵辦並起訴。

一審時，高雄地院依恐嚇取財罪判蔡男徒刑6月，但審酌他賠錢爭取和解，也獲黃男原諒，因此宣告緩刑2年，須參加100小時義務勞務，並應接受法治教育2場次。

檢方不服上訴後，二審高雄高分院法官認為蔡男的行為已構成強盜罪，撤銷一審6個月和緩刑的判決，從重改判徒刑4年，全案可上訴。