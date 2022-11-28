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社會 社會焦點 保障人權

催6千債務「可用嘿咻還」　23歲男慘遭仙人跳...5煞痛毆逼尻槍！

記者林悅／台南報導

台南市永康分局27日凌晨接獲報案指出，某汽車旅館內有被害人遭控制，大橋派出所員警火速派員前往，並在汽車旅館門口當場撞見正遭21歲陳姓犯嫌強押外出領錢的23歲姜姓被害人，員警立即上前攔查救人，並在旅館房內破獲該起「仙人跳」擄人事件，將6名犯嫌依妨害自由、恐嚇取財、傷害、妨害秘密等罪逮捕送辦。

▲台南市警永康分局破獲1起仙人跳案，救出被害人，逮捕6名犯嫌依法送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警永康分局破獲1起仙人跳案，救出被害人，逮捕6名犯嫌依法送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

永康分局大橋派出所指出，27日凌晨3時許接獲一名婦人電話報案，她的兒子在汽車旅館內遭制限自由，歹徒要求匯款新台幣5萬元。大橋派出所立即派員前往查處，就在汽車旅館門口，撞見1名犯嫌正要押被害人外出至附近超商領錢，被害人在看到員警時，雖不敢大聲呼救，但頻頻以手指向自己，此舉動引起員警注意，上前攔下兩人盤查，救出被害人，並逮捕6名犯嫌。

▲台南市警永康分局破獲1起仙人跳案，救出被害人，逮捕6名犯嫌依法送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方調查，23歲姜姓被害人在網路交友軟體認識1名未成年許姓女網友，相處過程中，女網友因電話費，向被害人借款6千元，被害人在催款過程曾提出可以發生性行為還債，此事經許姓少女男性友人得知後，因而設局邀約被害人在汽車旅館見面。

被害人依約抵達指定地點與許女見面後，21歲陳姓男子、27歲洪姓男子（少女男友）、28歲曾姓男子、21歲李姓男子、26歲王姓男子等5名犯嫌立即到場，以引誘未成年少女開房間等理由毆打被害人，並強迫被害人自行手淫遺留跡證，企圖製造偽造性假象，而要求被害人支付新台幣20萬元和解金。

▲台南市警永康分局破獲1起仙人跳案，救出被害人，逮捕6名犯嫌依法送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

被害人為籌錢，打電話向姊姊求助，由姊姊匯款5萬元後，家人立即報案，通知員警到場救出姜男，他供稱不知道許女未成年。警方偵訊後將陳嫌等5名男子及許女共6名犯嫌依妨害自由、恐嚇取財、傷害、妨害秘密等罪逮捕，移送台南地檢署偵辦。

永康分局長甘炎民表示，警方對於暴力犯罪，一定會嚴正執法，快速打擊犯罪，追究到底、絕不寬待，犯罪分子不要心存僥倖。也呼籲民眾網路交友藏有危險，見面應約在公共場所並找親友陪同，發現可疑情況應立即走為上策或報案，以自我保護為原則，多一點小心，多一點安心。

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