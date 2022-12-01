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社會 社會焦點 保障人權

跑毒趴找傳播妹開房　遭仙人跳囚2天...2組搶匪「接力」劫走186萬

▲▼虐待,暴力。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲張姓男子參加毒趴卻遇到仙人跳，遭囚禁旅館2天，還遭2路人馬輪流登門強盜財物。（示意圖／Pixabay）

記者劉昌松／台北報導

張姓男子到汽車旅館參加毒趴，中途和李姓傳播妹另外開房間，卜姓男子突然闖入，質疑張男性侵李女，張男遭一陣拳打腳踢後，被搶走1萬多元，提款卡也被拿去提領16多萬元，還遭囚禁在房內2天；之後換自稱李女經紀人的黃姓男子與竹聯幫分子登門，挾持張男去銀行臨櫃提款169萬元，台北地檢署1日依強盜等罪起訴李女等9人。

全案發生在2019年間，張姓男子10月26日帶著李女到桃園大興西路上1間汽車旅館參加毒趴，過了一陣子之後，張男和李女到其他房間獨自享受，之後2人昏睡，根據李女說法，她睡到一半被其他人搖醒，不斷跟她說「妳被性侵了」，李女看自己衣衫不整，直覺是遭張男欺負。

此時，卜男和其他不知明男子稱要幫李女討公道，要求張男支付遮羞費，張男否認與李女發生性關係，稱自己早就昏睡過去，仍遭眾人徒手打到全身是傷，交出手機和錢包，卜男從皮包拿走1萬多元現金，另外逼問提款卡密碼後，叫其他人去ATM領出16萬元現金。

過程中，張男和李女被限制在房內不能離開，直到28日，李女用手機偷偷向黃姓經紀人求救，黃男先是協助報警，之後又帶著自稱竹聯幫青堂成員的王姓男子等人到汽車旅館敲門，黃男聲稱自己旗下小姐遭羞辱，要求張男給個交代，卜男見有其他人馬進房，交出張男的手機和汽車鑰匙後離開。

張男眼看著自己被從第1組人馬交到第2組更兇惡的人手中，只能乖乖跟著黃男、黃男等人轉換陣地，被押到台北市的1間車廠，再被挾持到銀行臨櫃提款49萬元，因達到銀行提款上限，又去戶政事務所補辦一張身分證後，再回銀行提領120萬元，張男才終於獲釋。

而稍早接獲報案的警方到場時，只在其他房間抓到正在吸食毒品的人，完全不見張男等人身影，直到張男驗傷報案，檢警再根據李女等人指認，逐一找到涉案的2組人馬，聲稱自己遭性侵的李女並未驗傷提告，檢察官調查比對相關事證與證詞後，認定李女其實也是共犯，將她和卜男、黃男、王男等9人一併起訴。

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