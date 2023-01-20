繼「空氣瀏海」柯文哲又換新髮型！　她問「維持幾天？」網笑翻

▲民眾黨台北市議員林珍羽曬出柯文哲新髮型。（圖／引用自林珍羽臉書）

記者鄭佩玟／台北報導

民眾黨主席柯文哲卸任台北市長後，近期頻頻變換頭髮造型，繼日前的「空氣瀏海」，今（20）日民眾黨台北市議員林珍羽在臉書突然貼出一張她與柯文哲的合照，只見柯罕見梳起「側分西裝頭」，林珍羽直言「換個造型好過年」，底下網友紛紛留言「年輕10歲」、「超帥氣」！

柯文哲去年12月25日卸任台北市長之後，或許是時間變多，有空就頻頻變換造型；日前他重返台大醫院，稱自己頂著「空氣瀏海」上班，不少網友回應「還是依然帥氣！」但才過幾天之後的1月13日，柯文哲就從台大醫院退休，「空氣瀏海」成為絕響。

又過了7天，林珍羽在臉書貼出一張她與柯文哲的合照，只見柯罕見梳起「側分西裝頭」，臉上滿是笑意。林珍羽貼文表示，今天美髮店出生的「煎魚」再次出動，「陪阿北換個造型好過年，這個帥度大家給幾分呀？」，然後又說「或是大家覺得可以維持幾天呢？」看來也發現柯文哲近期頻換新髮型。

底下網友留言「年輕10歲」、「超帥氣」、「有帥到」，不過也有網友擔心「換這個髮型，阿北是要怎麼抓頭？」無論如何，柯文哲現年已經63歲，光靠髮型就能年輕10歲，還成功引發話題與討論，確有過人之處。